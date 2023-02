JAKARTA - Penyanyi cantik bersuara merdu Maysha Jhuan akhirnya merilis single terbarunya bertajuk ‘Janji Tak Menangis’ pada 9 Februari 2023. ‘Janji Tak Menangis’ merupakan single keduanya setelah single perdana ciptaannya sendiri yang telah dirilis pada 2022 lalu bertajuk ‘Lugu’.

Diciptakan oleh Iskandar Azis, ‘Janji Tak Menangis’ menceritakan tentang sisi sensitif dari sebuah perasaan yang ada. Kisah cinta yang harus berakhir memang tidak pernah menyenangkan. Rasa sedih karena seseorang itu berubah akibat hubungan 2 manusia yang tak lagi sama.

Lagu ini juga memiliki makna tersirat tentang kisah cinta yang sudah tidak sejalan antara sepasang kekasih, hingga salah satunya harus mengalah, melewati keadaan tersebut sendiri, namun berjanji pada dirinya sendiri untuk tak akan menangis. Makna tersebut tergambar dalam lirik berikut:

“Dulu segalanya mudah

Melewati semua gundah

Kita memang berbeda

Kita tak lagi sama

di sini kuhadapi sendiri

Aku janji takkan menangis

Kuhadapi semua

Esok pagi aku kembali

Meski tanpa kamu lagi”.

{Janji Tak Menangis} memiliki genre pop ballad. Dengan suara Maysha yang lembut dan merdu, ia berhasil membawakan lagu ini dengan penuh penghayatan hingga dapat menyentuh hati setiap pendengar.

Pada Music Video yang dirilis melalui YouTube Channel HITS Records, Maysha Jhuan juga menunjukkan bakat aktingnya menjadi seorang perempuan yang merasakan perubahan sikap dari sang kekasih sehingga membuat keduanya harus berpisah.

{Janji Tak Menangis} sudah bisa didengarkan dan diunduh melalui platform musik digital seperti Spotify, Joox, iTunes, dan lainnya. Jangan lupa juga untuk tonton Music Videonya eksklusif hanya di YouTube Channel HITS Records!

