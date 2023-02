JAKARTA - Nella Regar kembali ke industri musik Tanah Air dengan merilis single Januari yang Biru. 25 tahun lamanya, penyanyi yang terkenal berkat duet dengan Rano Karno ini vakum.

Menghilangnya Nella selama ini sebenarnya lantaran fokus mengurus keluarga. Saat itu, sang suami meminta Nella lebih konsentrasi merawat ketiga anak mereka.

"Saya dua puluh lima tahun meninggalkan dunia tarik suara dan akting. Semua itu saya lakukan demi memenuhi permintaan suami untuk konsen mengurus anak," ujar Nella Regar Ketika ditemui awak media di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Namun sejak bercerai 11 tahun silam, Nella tetap tidak kembali ke dunia hiburan. Seiring berjalannya waktu, anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa justru memotivasinya agar kembali menekuni dunia yang membesarkan namanya.

"Sebenarnya ada beberapa produser yang nawari saya untuk kembali nyanyi, tapi selalu saya tolak karena ketidak pedean saya umtuk kembali bernyanyi," ungkap penyanyi berdarah Batak ini sembil senyum.

Pengusaha Henry CH berupaya akhirnya berhasil menawari Nella kembali ke dapur rekaman. Meski ada rasa tak percaya diri, Henry bisa meyakinkannya untuk bernyanyi lagi dengan membawakan lagu Januari yang Biru.

"Apalagi Bung Henry menyodorkan lagu Januari Yang Biru yang dipopulerkan oleh almarhumah Andy Mariam Matalatta. Penyanyi idola saya dan dicover dengan konsep duet, ya saya coba," katanya.

Henry mengungkapkan alasannya mengajak duet Nella Regar membawakan karya ciptaan Dadang S Manaf ini. Menurutnya, sang penyanyi masih memiliki suara emas sebagaimana yang dahulu diketahui publik. "Meski sudah dua puluh lima tahun meninggalkan dunia nyanyi tapi suaranya tetap keren dan hal itu diakui oleh pak Dadang S Manaf sebagai pencipta lagu Januari Yang Biru" ujar Henry CH. Dadan S Manaf sendiri mengakui bahwa karya ciptaannya ini tak mudah untuk dinyanyikan penyanyi selain Andy Mariam Matalatta. Ia terpukau bahwa Nella, mampu membawakan lagu Januari yang Biru dengan apik, tak kalah dengan Andy. "Begitu saya disuruh mendengar hasil rekaman oleh Henry, saya kaget. Kok suara Nella setara dengan Andy Mariam Matalatta? Jujur saya puas dengan duet Nella dan Henry membawakan lagu Januari Yang Biru," ujar Dadang S Manaf.