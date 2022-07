JAKARTA - Westlife tampak ingin memuaskan fans di Indonesia. Setelah Jakarta, boyband yang digawangi Shane, Nicky, Mark dan Kian, menambah tiga show di Indonesia untuk memenuhi keinginan penggemar mereka di Indonesia pada tahun 2022 ini.

“Karena tingginya permintaan tiket konser The Wild Dreams di Jakarta yang terjual habis dalam 24 jam, kami mendengar keinginan para penggemar dan menyiapkan show tambahan di Indonesia sebelum penampilan kami di F1 Singapura. Show ini akan memungkinkan kami untuk menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia yang indah dan tampil untuk para penggemar kami yang tidak bisa hadir pada Show Stadium kami pada Februari 2023 mendatang,” ujar Westlife dalam rilis yang diterima Okezone.

Color Asia Live akan mendatangkan Westlife di SICC, Sentul City, Bogor, pada Sabtu, 24 September 2022. David Ananda, Managing Director Color Asia Live mengatakan, “Jumlah tiket yang akan dijual sangatlah terbatas, karena konsep konsernya nanti akan lebih bersifat intimate di dalam indoor venue yang sangat eksklusif di SICC, Sentul City, Bogor, yang dipersiapkan untuk semua penggemar Westlife di Indonesia. Untuk itu, kami mengajak seluruh ‘Westlifers Indonesia’ untuk segera memesan tiket show ini, agar tidak kehabisan lagi, mulai Minggu, 3 Juli 2022, pukul 11:59 WIB,”

David Ananda menambahkan, “Sesuai dengan keinginan Westlife, selain bersifat intimate, show ini nantinya akan dikemas secara spektakuler, sehingga para Westlifers Indonesia dapat dengan nyaman menyaksikan Westlife tampil menyanyikan lagu-lagu hits Westlife seperti 'Swear It Again', 'Flying Without Wings' dan 'World of our Own', serta juga lagu terbaru mereka dari album 'Wild Dreams' di dalam indoor venue yang eksklusif."

Sementara itu, Westlife mengatakan, “Setelah beberapa bulan terakhir ini dengan yang terjadi di seluruh dunia, tur ini sangat berarti bagi kami. Show ini akan menjadi perayaan luar biasa dan akan mendekatkan kami dengan para penggemar kami di Indonesia. Kami memiliki hubungan istimewa dengan para penggemar kami di Indonesia dan kami tidak sabar untuk kembali tampil di Indonesia agar dapat lebih lama di sana sambil menikmati pesona keindahan Indonesia di kota-kota baru yang akan kami kunjungi. Kami juga telah merencanakan show yang spektakuler yang akan menampilkan lagu-lagu hits kami dan sejumlah kejutan.”

Pada kesempatan yang sama, Director of Operations Color Asia Live, David Yausep, mengungkapkan, “Untuk konser Westlife kali ini, kami sudah mengemas pertunjukan yang sangat eksklusif, elegan dan intimate. Sehingga nantinya konser itu akan menjadi konser yang spesial bagi semua yang datang. Terutama bagi para penggemar Westlife di Tanah Air.”

