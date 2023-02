TANGERANG - Judika membuka konser Westlife bertajuk "Westlife The Wild Dreams Tour 2023" dengan membawakan Lagu ciptaannya, Cinta Karena Cinta dengan penuh energi.

Konser Westlife ini digelar di ICE BSD Tangerang, (9/2/2023) dan dimulai sekitar pukul 19.20 WIB. Memasuki lagu kedua, Judika menyapa seluruh Westlifers dan mengajak mereka menyanyikan sepenggal lagu populernya yang berjudul Sampai Kau Jadi Miliku dengan menginstruksikan gaya olah vokal andalannya.

Westlifers melantunkan lagu tersebut seirama dengan Judika dengan penuh semangat. Tata cahaya yang spektakuler, dan kekhasan suara judika menambah suasana Westlife The Wild Dreams Tour 2023, semakin meriah.

Dengan penampilan yang stylish, Judika menggunakan bomber berwarna cokelat, dan inner putih senada dengan celanan kain, serta perhiasan berupa kalung yang melingkar serasi.

Secara keseluruhan, dalam penampilan pembukanya Judika membawakan sebanyak empat lagu, dimana tiga diantaranya merupakan lagu ciptaannya sendiri, Sampai Kau Jadi Miliku, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, dan Beautiful in White milik Westlife.

Selain di ICE BSD, Tour Westlife ini juga akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta 11 Februari, dan yang terakhir di Bandung pada 12 Februari 2023.

