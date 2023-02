TANGERANG - Salah satu Boyband legendaris yang pòpuler di tahun 2000-an yakni Westlife, kembali menyapa pengemarnya di Indonesia dalam konser yang bertajuk "The Wild Dreams Tour 2023".

Konser tersebut digelar di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada Kamis (9/2/2023). Pada konser tersebut, boyband yang beranggotakan Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Ega membuat para penonton terkesima saat membawakan salah satu hits mereka.

Adapun lagu hits yang membuat para penonton berteriak histeris dan sangat antusias yakni "My Love", sebuah lagu yang dirilis pada tahun 2000 yang berasal dari album Coast to Coast.

Kemudian saat lagu yang sukses meraih pengharhaan Record of The Year karena terjual 300.000 salinan di Inggris dimainkan. Penonton terlihat sangat bahagia dan bersemangat. Mereka pun terlihat sangat hafal lirik dari lagu yang cukup ikonik tersebut.

Selain itu tangan penonton pun terlihat melambung dari kanan ke kiri di udara, mengikuti alunan lagu yang syahdu. Dikala penonton tengah menikmati lagu, Mark dari atas panggung mengajak para penonton untuk "Karaoke Berjamaah".

"Here we go sing along Indonesia," ujar Mark dari atas panggung.

Ajakan Mark pun langsung diamini oleh para penonton yang hadir. Hal itu ditandai dengan teriakan histeris dan "yeah" dari para penonton.

"So, I say a little prayer,And hope my dreams will take me there, Where the skies are blue To see you once again, my love" reff lagu bergema di Hall 5 dan 6 ICE BSD City yang menjadi venue acara.

Namun rupanya tidak hanya reff lagu tersebut, karena penonton terus sing along bersama di sepanjang lagu. Hal itu seakan menyiratkan bahwa lagu tersebut merupakan salah satu hits Westlife yang populer di Tanah Air.

Dalam membawakan lagu tersebut, para personil Westlife terlihat begitu energik, meski tidak selincah saat usia mereka masih muda.

Meski demikian, penampilan Shane dan kawan-kawan tetap memukau. Belum lagi ditambah dengan video latar panggung serta tata lampu spektakuler, membuat suasana konser kian meriah.

Selain My Love, Westlife pun membawakan beberapa lagu-lagu hits mereka yang bertajuk Uptown Girl, Fool Again, If I Let You Go, Swear It Again, dan masih banyak lagi.