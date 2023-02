JAKARTA - Anak kedua Venna Melinda, Athalla Naufal, menolak untuk berkomentar terkait rumah tangga ibundanya dengan Ferry Irawan. Terlebih soal permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh pihak Ferry pada Selasa, 7 Februari 2023 lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court.

Menurut adik kandung Verrell Bramasta tersebut, keputusan sang ayah sambung untuk melayangkan permohonan cerai, bukanlah hal yang mengagetkan. Mengingat, sejak awal ibundanya memang ingin menyudahi rumah tangga yang baru dibina selama 11 bulan belakangan.

"Dari awal Mama memang ingin berpisah, udah tahu akan berpisah, tapi enggak tahu kalau ada berita kayak gitu," ujar Athalla saat ditemui di Kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2023).

Pria 23 tahun ini juga menyebut bahwa saat ia bertemu dengan sang ibu, Venna pun sama sekali tak membahas soal permohonan cerai yang dilayangkan Ferry Irawan. Sebab hingga kini, wanita 50 tahun itu memilih untuk lebih fokus menjalani terapi untuk memulihkan kondisinya.

"Belum tahu soalnya setiap ketemu Mama, aku enggak pernah ngebahas masalah lagi. Soalnya fokusnya untuk support, dia biar bisa pulih dan ngebantu mentalnya juga. Jadi baru tahu kalau kabar talak cerai itu," bebernya.

Athalla sendiri mengatakan bahwa tindakan yang ditempuh oleh Ferry Irawan saat ini adalah langkah terbaik. Sebab, sebagai anak dari orang yang mengalami dugaan KDRT itu menganggap bahwa rumah tangga kedua orang tuanya sudah tak patut untuk dipertahankan.

"Aku bilang sebagai anak aku support keputusan Mama. Tapi menurut aku lebih baik berpisah, anggap ini sebagai pembelajaran untuk kedua belah pihak," katanya. Terkait kondisi Venna saat ini, Athalla membeberkan jika ibundanya perlahan mulai membaik. Apalagi ditambah dengan proses terapi, yang diharapkan bisa semakin cepat membuat Venna sembuh. "Sekarang mama lebih baik dari minggu-minggu kemarin. Kalau terapis ada, setiap minggu datang, biar Mama plong juga menuangkan unek-uneknya. Jadi Mama lebih baiklah mental health-nya dibandingkan yang lalu," pungkasnya.