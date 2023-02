JAKARTA - Film Kembang Api mengusung kampanye mental health. Film Kembang Api merupakan garapan sutradara Herwin Novianto ini, diperankan oleh Donny Damara, Ringgo Agus Rahman, Marsha Timothy dan Hanggini.

Film ini menceritakan tentang empat orang yang berniat bunuh diri bersama dengan meledakkan diri menggunakan sebuah bola besar berisi kembang api, namun terjadi peristiwa aneh, setiap kali meledak, mereka tidak mati dan kembali ke kondisi awal.

Herwin Novianto mengungkapkan, agar film ini bisa memberikan banyak ilham bagi penggemarnya. "Pastinya senang banget bisa memeriahkan bioskop Indonesia lewat film ini. Soalnya, cerita film ini berbeda dengan film-film saya sebelumnya. Banyak pesan yang disampaikan dalam film ini. Terutama tentang Mental Health," terangnya.

Memerankan seorang yang putus asa di film ini, Ringgo Agus Rahman berharap film ini bukan sekedar tontonan, tapi juga tuntunan." Saya berharap film ini bisa jadi tontonan dimana orang-orang yang menontonnya nanti bisa aware sama lingkungan sekitar dan tidak meremehkan dari kondisi mental seseorang dalam bentuk apapun, udah saatnya kita sekarang menghilangkan bully yang terjadi atau tindakan-tindakan yang bisa menekan mental seseorang jatuh," katanya.

Memerankan tokoh ibu yang depresi dan ingin bunuh diri, Marsha Timothy mengungkapkan kesulitan yang dialami saat produksi film Kembang Api. " Yang segar diingatan adalah latihan kita yang membutuhkan konsentrasi tinggi, baik buat dialog ataupun blocking. Seperti naskahnya, satu scene itu panjang sekali, jadi Persiapan kita waktu itu dengan mas Herwin selaku sutradara dan juga dibantu acting coach, seperti latihan teater. Kita latihan per scene itu tidak bisa dipotong potong , jadi harus run through," ujarnya.

Hanggini yang difilm ini memerankan sosok remaja korban bullying juga berharap film ini bisa memberikan makna." Semoga orang-orang yang merasa sendiri atau sedang merasa berada di titik terendah semoga kalian bisa bangkit kembali. Karena kalian tidak sendiri. Semoga banyak pesan-pesan yang bisa kalian ambil dari film ini, untuk bisa bangkit lagi," ungkapnya.

(aln)