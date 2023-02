SEOUL - Park Eun Bin akan kembali ke layar kaca setelah sukses drama Extraordinary Attorney Woo. Agensinya, Kakao Entertainment memastikan sang aktris akan membintangi drama Diva of the Deserted Island.

Mengutip Soompi, Kamis (9/2/2023), drama bergenre komedi romantis itu berkisah tentang Seo Mok Ha (Park Eun Bin), perempuan yang diselamatkan dari sebuah pulau tak berpenghuni di mana dia terdampar selama 15 tahun.

Dia kemudian masuk ke dunia baru yang jauh dari apa yang dialaminya selama ini dan bermimpi menjadi seorang penyanyi ternama. Meski harus menghadapi berbagai masa sulit, namun dia tetap tak putus harapan dan sukacita.

Serial Diva of the Deserted Island akan disutradarai oleh Oh Choong Hwan dan skenarionya digarap Park Hye Ryun. Ini menjadi proyek kolaborasi ketiga bagi duo sutradara dan penulis skenario ini.

Sebelumnya, mereka menggarap drama populer While You were Sleeping yang dibintangi Lee Jong Suk dan Bae Suzy. Mereka kembali berkolaborasi dalam drama Start-Up yang mempertemukan mereka kembali dengan Suzy.

Kabarnya, Park Eun Bin akan beradu akting dengan Chae Jong Hyeop dalam drama Diva of the Deserted Island. Dia ditawari untuk berperan sebagai Bo Geol, pria yang memiliki hubungan sangat dalam dengan Mok Ha. “Aku akan mempersiapkan diri dengan baik dan kembali ke layar kaca dengan peran Mok Ha,” ujar sang aktris dikutip dari Soompi, pada Kamis (9/2/2023). Saat ini, tim produksi masih dalam tahap casting untuk melengkapi daftar pemeran drama tersebut. Jika proses casting rampung maka produksi Diva of the Deserted Island akan dimulai pada semester I-2023.*