SEOUL – Park Eun Bin memang dikenal sebagai artis yang memiliki segudang kemampuan dari mulai akting, nyanyi, hingga menari. Bahkan, baru-baru ini pemeran utama drama Extraordinary Attprney Woo itu mengejutkan fans dengan menjadi member kelima BLACKPINK.

Diketahui, Park Eun Bin memang sedang menggelar fan meeting pertamanya bertajuk Eun Bin Note: Binkan di beberapa kota, seperti Seoul, Manila, Bangkok, Singapur, dan Tokyo.

Dalam fan meeting, Park Eun Bin memang menampilkan kemampuan bernyanyi dan menarinya. Seperti saat dirinya tampil membawakan lagu BLACKPINK berjudul ‘Shut Down’. Park Eun Bin terlihat tampak tersenyum malu dan bertepuk tangan sebelum membalikkan badan lalu memulai tariannya.

Fans yang hadir tampak terkejut dan bersorak senang saat melihat penampilan itu. Teriakan para fans bahkan seperti teriakan di tengah konser. Fans hingga MC tak bisa menutupi rasa terkejut sekaligus rasa senang mereka dengan memberikan tepuk tangan yang meriah.

Sementara itu diketahui, Park Eun Bin juga sempat berperan dalam drama Operation Proposal, Hello, My Twenties dan The King’s Affection. Selain itu, dirinya juga pernah merilis dua single untuk soundrack untuk drama Operation Proposal dan Extraordinary Attorney Woo.

(SIS)