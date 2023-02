JAKARTA - Thomas Djorghi merilis ulang lagu Marlina, ciptaan Guruh Soekarnoputra yang pernah dinyanyikan almarhum Chrisye. Jika sebelumnya Marlina diperkenalkan dengan genre pop, kali ini Marlina dirilis versi dangdut, sesuai identitas yang begitu melekat pada diri Thomas Djorghi sebagai penyanyi dangdut.

Menggandeng musisi muda Febrian Nindyo dan Ezra Mandira dari grup band HIVI! untuk mengaransemen lagu ini, pedangdut 53 tahun itu meminta agar memberi sentuhan dangdut pada musiknya.

"Marlina ini lagu pop, tapi karena saya penyanyi dangdut saya memberi tugas kepada HIVI agar ada sentuhan dangdut, jangan dibuang. Seneng akhirnya Hivi bisa terlibat di musiknya Marlina,"kata Thomas Djorghi di kawasan Sarinah Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).

Thomas juga langsung meminta restu dari Guruh Soekarnoputra sang pencipta lagu dengan memperdengarkan versi dangdut dari lagu Marlina. Thomas pun karena Guruh Soekarnoputra menyukai versi terbaru dari lagu Marlina yang digarapnya bersama tim.

"Saya bilang, 'ayo dengar bareng-bareng'. Mas Guruh diam terus bilang enak, 'enak banget saya suka'. Kalau pencipta lagunya suka dengan kemasan Marlina yang baru, saya bangga dan senang," ujarnya.

Melalui lagu Marlina, Thomas berharap musik dangdut sebagai identitas bangsa bisa diterima oleh kalangan anak-anak muda. Terlebih, musik yang digarap personil HIVI itu dibuat lebih fresh dan kekinian.

"Harapan saya single baru Marlina ini bisa disukai oleh masyarakat, dan musik dangdut semakin berkembang serta bisa diterima oleh anak muda,"

Kedepannya, Thomas juga berharap akan semakin banyak generasi penerus musik dangdut yang bermunculan. "Ini musik asli Indonesia, dengan cara saya sekarang ini semoga anak muda menyukainya dan bisa melahirkan musisi dan penyanyi dangdut baru yang lebih keren," pungkasnya.