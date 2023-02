JAKARTA - Thomas Djorghi ternyata diam-diam sudah memiliki sosok tambatan hati yang usianya terpaut cukup jauh darinya. Namun demikian ia enggan membocorkan identitas sang kekasih.

"Masalah ada atau belum sih, udah (pacar), cuman kan gak mau diumbar - umbar dulu lah,"kata Thomas Djorghi di kawasan Sarinah Jakarta Pusat.

Diakui Thomas dirinya memilih untuk tak mengungkap sosok kekasihnya itu ke publik lantaran ia memang tipe orang yang suka mengumbar urusan percintaan. Jika sudah yakin akan melangkah ke jenjang pernikahan, baru lah Thomas akan membongkar identitas sang kekasih.

"Karena saya bukan orang yang suka publikasikan pasangan, kalo udah mantep, udah yakin kita ke jenjang pernikahan, baru saya umumkan 'ini loh, calon istri saya. Kalo masih pacaran, jangan deh, saya bukan tipe kayak gitu, santai-santai aja,"jelasnya.

Thomas membeberkan jika dirinya sudah menjalin hubungan selama satu setengah tahun lamanya dengan sang kekasih. Alih-alih membongkar identitasnya, Thomas hanya membocorkan bahwa kekasihnya itu merupakan wanita asli Indonesia, bukan WNA.

"(Orang) Indonesia dong, Gak orang luar lagi. Akhirnya bubar juga,"ungkapnya.

Mengenai jarak usia yang terpaut cukup jauh, menurut Thomas hal itu tak menjadi kendala yang berarti baginya dan pasangannya lantaran dirinya terbiasa menjalin hubungan dengan wanita yang lebih muda darinya.

"Nggak (kendala), karena saya biasa sama yang muda-muda,"ungkapnya.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam hubungannya bersama sang kekasih, Thomas menegaskan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci agar hubungan mereka tetap awet. "Pastikan komunikasi. Setiap hubungan komunikasi harus ada. Kalo komunikasi ada dan tiada, pasti lepas saya. Terus bisa mengontrol saya, kalo nggak bisa megang saya, susah. Saya biasa bertahun-tahun sendiri kan,"pungkasnya.