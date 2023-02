JAKARTA - Popularitas Dewa 19 tak pernah pudar meski sudah puluhan berkarya di industri musik Indonesia. Lagu-lagu dari band asal Surabaya ini masih terus menjadi favorit banyak kalangan , termasuk pula para artis Tanah Air.

Tak heran, ketika beberapa waktu lalu Dewa 19 menggelar konser Pesta Rakyat, para artis sangat antusias datang memeriahkan. Lantas siapa saja deretan artis yang mengidolakan Ahmad Dhani dan kawan-kawan? Simak daftarnya berikut ini.

1. Andre Taulany

Andre Taulany mendapat kesempatan tampil di atas panggung bersama Ahmad Dhani di konser Pesta Rakyat Dewa 19. Saat itu tentunya Andre menikmati momen tersebut lantaran dia memang mengidolakan Dewa 19, khususnya Ahmad Dhani

Melalui instagram, Andre Taulany juga mengunggah potret dirinya dan Ahmad Dhani ketika berada di atas panggung. Terang-terangan Andre Taulany menyebut suami Mulan Jameela itu adalah idolanya.

"Gue respect dan ngefans sama ini orang, titik" tulis Andre Taulany, dikutip, Kamis (9/2/2023).

2. Annisa Pohan

Annisa Pohan bersama suaminya, Agus Yudhoyono dan putri semata wayang, Almira Tunggadewi menyempatkan diri menonton konser Dewa 19. Sampai-sampai, setelah konser berakhir pun, Annisa mengaku masih belum bisa move on.

Agus dan Almira bukan sekedar menemani Annisa, tetapi mereka juga mengidolakan Dewa 19. Dalam sebuah postingan, Agus mengatakan dia dan istrinya seperti bernostalgia selama menonton konser.

3. Zaskia Adya Mecca

Zaskia Adya Mecca menjadi satu dari sederet artis Indonesia yang mengidolakan Dewa 19. Hal ini diketahui dari postingannya di instagram beberapa waktu lalu saat menonton konser band.

Bersama Hanung Bramantyo, Zaskia tampak asyik menyanyikan lagu 'Sedang Ingin Bercinta' sambil terus menggoyangkan badan dan tak hentinya tersenyum.

"Konser dewa yang udah ketunda dari tahun laluuuu, alhamdulillah berjalan baik aman juga nyaman" kata Zaskia Adya Mecca.

4. Najwa Shihab Najwa Shihab tak melewatkan konser Pesta Rakyat Dewa 19 begitu saja. Jelas saja, Najwa mengaku sebagai Baladewa alias penggemar band asal Surabaya itu. Melalui instagram, Najwa mengunggah keseruannya selama menyaksikan Dewa 19 manggung di JIS. "Baladewa sepanjang masa. Karena @officialdewa19 adalah keabadian" ujar Najwa Shihab 5. Marcello Tahitoe Marcello Tahitoe atau Ello kini berstatus sebagai salah satu vokalis Dewa 19. Siapa sangka, hal ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan. Pasalnya, Ello sejak dulu sudah mengidolakan band tersebut. Bisa menjadi bagian dari Dewa 19 bahkan tak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Ello. "Saya tidak pernah menyangka sedikit pun untuk bisa bergabung dengan @officialdewa19. Dari dulu hanya mendengarkan dan mengidolakan karya2 mereka. Namun akhirnya saya mendapatkan kesempatan ini. Seperti mimpi rasanya," tulis Ello dalam keterangan.