JAKARTA - Sound of Love The Festival akan diselenggarakan dua hari berturut-turut, yakni pada 4-5 Maret 2023 mendatang. Acara yang digelar oleh iNews, MNC Portal Indonesia dan MNC Multimedia Network tersebut, diketahui akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Penyanyi Marcell Siahaan bahkan dipercaya untuk jadi salah satu pengisi acara dalam Sound of Love The Festival. Rencananya, Marcell akan tampil di hadapan penonton pada 5 Maret 2023.

Sebagai pengisi acara, Marcell mengaku akan memberikan kejutan spesial. Mengingat, sudah 21 tahun lamanya ia terjun ke dunia musik Tanah Air.

"Pastinya ada kejutan. Yang pasti playlist pamungkas yang bisa membuat Marcell ada di dunia ini selama 21 tahun," ungkap Marcell Siahaan dalam jumpa persnya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2023).

Pria 45 tahun itu juga mengaku bangga bisa terlibat dalam gelaran SOL The Fest. Sejatinya, SOL The Fest tahun ini merupakan gelaran ketiga sekaligus mengusung konsep festival.

"Senangnya memang ketika saya bikin konser yang datang memang banyak warna, ada yang ibu bawa anaknya atau nenek hawa cucunya. Terimakasih banyak masih dipercaya untuk sekian lama," paparnya.

Sementara itu, Esmal Diansyah, Project Director Sound of Love The Festival sekaligus Director Sales & Marketing iNews mengatakan bahwa pihaknya menyediakan tiket dengan harga sangat terjangkau. Bahkan untuk bisa menyaksikan penampilan para idola, penonton hanya harus merogoh kocek mulai Rp150 ribu saja.

"Harga tiket lumayan terjangkau ya seharga Rp150 ribu, ditengah kota, ini juga bisa menjadi momentum teman-teman untuk menikmati konser," ujar Esmal Diansyah. "Kapasitas sudah kami perhitungkan, kami hanya menggunakan 70 sampai 75 persen dari kapasitas di Tennis Indoor, kami nggak pengen konser ini menjadi sempit-sempitan, bahwa kami mau membuat konser ini terasa nyaman," tambahnya. Sejumlah musisi ternama seperti Andmesh, ADA Band, Anji, Setia Band, Marcell Siahaan, Gigi, hingga Slank, diketahui akan memeriahkan gelaran Sound of Love The Festival. Sementara itu, ada empat kategori tiket yakni Festival Reguler, Festival VIP, Tribun Reguler, dan Tribun VIP yang bisa dipilih oleh para calon penonton. Jika tertarik untuk menonton Sound of Love The Festival, kalian sudah bisa langsung membeli tiket dengan mengakses situs resmi WAME.ID/SOLTHEFEST2023.