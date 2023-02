JAKARTA - Sound of Love THE FESTIVAL atau SOL THE FESTIVAL adalah sebuah konser dengan konsep Romantic Love Music yang menyuarakan seluruh suasana hati dari kisah cinta setiap insan penikmat musik.

Konser ini mengangkat cerita-cerita cinta yang pernah terekam dengan indah di hati para penikmat musik. SOL THE FESTIVAL dipersembahkan oleh iNews, MNC Portal dan MNC Multimedia Network.

iNews sebagai stasiun televisi informasi dan olahraga terbaik di Tanah Air bekerja sama dengan MNC Portal dan MNC Multimedia Network untuk melaksanakan festival musik Sound of Love the festival atau SOL The Festival.

Diketahui, konser musik penuh cinta ini nantinya akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Jakarta Selatan, pada tanggal 4-5 Maret mendatang.

“iNews saat ini telah menjadi referensi televisi informasi bagi masyarakat Indonesia baik saat prime time maupun non prime time. Konser Sound of Love ini diselenggarakan sebagai tanda cinta dan terimakasih iNews kepada masyarakat yang telah mempercayakan referensi tontonan berkualitas kepada kami, kepercayaan yang diberikan kepada kami ini akan menjadikan iNews untuk terus melaju untuk menyajikan program – program unggulan berupa informasi dan olahraga serta program terkait lainnya yang selalu memberikan inspirasi bagi masyarakat,” tutur Rafael Utomo, Managing Director iNews, MNC Portal Indonesia dan MNC Multimedia Network.

"Acara ini nantinya akan menyajikan beberapa area untuk audiens dapat mengekspresikan dan berbagi pengalaman cintanya lewat 2 zona yang ada di festival ini,” ungkap Esmal Diansyah - Project Director Sound Of Love The Festival dan Director Sales & Marketing iNews, MNC Portal Indonesia dan MNC Multimedia Network.

Area yang dimaksud adalah Zona Love Bombing dan Zona Ghosting. Audiens bisa mengekspresikan perasaannya di dua zona yang berbeda.

Zona Love Bombing, audiens diajak untuk berbagi kisah cinta layaknya ungkapan kasih sayang kepada pasangan yang diberikan secara intens diawal jatuh cinta.

Penuh perhatian dan kejutan tak terduga. Audiens akan mengaitkan gembok pada tempat yang disediakan dan menuliskan inisial nama pasangannya.

Sementara di Zona Ghosting audiens dapat menuliskan hal apa saja yang paling menyebalkan atau menyakitkan bersama seseorang yang menghilang begitu saja.

Datang dan pergi sesuka hati layaknya hantu yang membuat sakit hati tapi masih sayang-sayangnya terkadang membuat penasaran dan perasaan bercampur aduk jadi satu.

Bakal ada deretan musisi hebat dan ternama di Indonesia yang masuk dalam line up SOL The Festival yakni Andmesh, ADA Band, Anji, Setia Band dan Armada di hari pertama 4 Maret 2023 lalu Vierratale, Marcell Siahaan, Ran, Gigi dan Slank di hari kedua 5 Maret 2023.

“Musisi-musisi yang akan hadir di festival ini merupakan mereka yang karya - karya lagunya masih melekat, menyentuh dan menghiasi kisah cinta semua kalangan sampai saat ini di blantika musik Indonesia,” lanjutnya.

“Kami ingin memberikan wadah untuk setiap lapisan masyarakat mengekspresikan bentuk cintanya sekaligus memberikan pengalaman yang romantis berkesan dan tak terlupakan dari hiburan yang disuguhkan,” tambahnya.

Untuk dapat menyaksikan deretan musisi yang ada di SOL THE FESTIVAL, penyelenggara telah membagi 4 kategori tiket yakni Festival Reguler, Festival VIP, Tribun Reguler dan Tribun VIP yang sudah dapat diakses link pembeliannya melalui WAME.ID/SOLTHEFEST2023.*

(CLO)