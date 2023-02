JAKARTA - Sound of Love The Festival digelar di Jakarta pada 4-5 Maret 2023 mendatang. Berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, konser musik ini kembali digelar usai berhasil mendulang kesuksesan lewat Jakarta Sound of Love dan Surabaya Sound of Love tahun lalu.

Menariknya, ada konsep baru berupa festival yang akan menyuguhkan sebuah paket konser dalam tema romantic love music. Nantinya, dalam konser tersebut terdapat cerita-cerita cinta yang pernah terekam dengan indah di hati para penikmat musik.

Managing Director iNews, MNC Portal Indonesia, dan MNC Multimedia Network, Rafael Utomo mengatakan bahwa festival ini merupakan tanda cinta dari mereka untuk pemirsa. Khususnya untuk pemirsa yang selalu mendukung iNews hingga menjadi stasiun televisi nomor satu untuk program informasi dan olahraga.

"Sound of Love Festival sebagai tanda cinta dan terima kasih karena sudah mendukung dan mempercayakan kami sehingga iNews menjadi televisi informasi dan olahraga terbaik," ujar Rafael Utomo dalam acara konferensi pers Sound Of Love The Festival di Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2023).

Dengan harga tiket yang cukup terjangkau, SOL the Festival diharapkan bisa menjadi konser intimate lantaran mengutamakan kenyamanan para penonton. Terlebih, konser tersebut akan berlangsung mulai pukul 4 sore hingga 10 malam.

"Harga tiketnya sangat terjangkau, kapasitasnya dipastikan agar para penonton merasa nyaman dan menikmati apa yang disajikan dalam konser tersebut," bebernya.

Meski harga tiket terjangkau, SOL the Festival akan tetap menyuguhkan penampilan memukau dari sederet musisi kenamaan Indonesia. Bahkan, lagu-lagu mereka cukup legendaris dan masih terus menggema hingga saat ini. "Kami mengajak teman-teman musisi yang begitu melegenda untuk reuni kembali, bertemu secara langsung dan menyuguhkan konser yang tak tanggung-tanggung, tapi terjangkau oleh masyarakat," pungkasnya. Adapun deretan musisi kenamaan yang akan dipertemukan dalam panggung SOL The Festival adalah Andmesh, ADA Band, Anji, Setia Band, dan Armada, yang akan menghibur penonton di 4 Maret 2023 mendatang. Sementara di 5 Maret 2023, akan ada penampilan dari Vierratale, Marcell Siahaan, RAN, GIGI, dan SLANK.