JAKARTA - Artis peran sekaligus presenter Melaney Ricardo, baru-baru ini menjalankan operasi pengangkatan rahim. Hal tersebut disebabkan lantaran adenomiosis dengan prosedur laparoskopi robotik.

Meski kini sudah tak lagi memiliki rahim, ibu dua anak tersebut bersyukur. Pasalnya, ia tak sampai terkena kanker.

"Aku baru dapat hasil biopsi, puji tuhan hasilnya tumor jinak, yang aku takutin kan kemarin tuh takutnya cancer, aku bersyukur luar biasa," ungkap Melaney Ricardo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Usai menjalani operasi, istri Tyson Lynch ini diketahui sudah kembali bekerja. Ia bahkan diketahui hanya satu minggu berada di rumah untuk menjalani perawatan pasca operasi.

"Hari ini, ini hari pertama aku udah kembali kerja, i feel good, seminggu lebih udah dirumah, kemarin tuh dirumah terus, hari ini for the first time balik lagi, dan excited banget," lanjutnya.

Meski dokter sebenarnya baru mengizinkan dirinya untuk beraktivitas setelah dua minggu pasca operasi, wanita 41 tahun ini mengaku sempat bernegosiasi. Akan tetapi, dokter hingga kini masih melarang bintang film Trinity Traveler ini untuk menjalani aktivitas yang padat.

"Kerjaan udah ada beberapa, kayak jadi bintang tamu atau podcast, aku enggak mau terburu-buru, jadi maksudnya oke hari ini 1-2 job aja, aku juga menghindari pekerjaan yang banyak mobilisasi gitu, Dokterku bilang boleh syuting tapi jangan terlalu banyak," ucapnya.

Setelah menjalani operasi dan bisa kembali beraktivitas, Melaney mengatakan bahwa dirinya masih harus rutin memeriksakan dirinya ke dokter. Hal itu demi memastikan bahwa kondisinya tetap baik-baik saja pasca operasi. "Jadi dokter ku bilang boleh syuting tapi jangan terlalu banyak, dokter bilang ini lukanya juga aku harus masih kontrol nih, masih harus diliat, aku harus kontrol dalam 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun sekali," tandasnya.