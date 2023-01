JAKARTA - Presenter Robby Purba ikut ambil bagian dalam film animasi garapan MNC Pictures, Kiko In The Deep Sea. Pria kelahiran Lampung tersebut diketahui mengambil peran sebagai salah satu pengisi suara untuk animasi yang akan tayang serentak di seluruh bioskop Tanah Air pada 23 Februari 2023 mendatang.

Dalam film animasi tersebut, pria 36 tahun ini didapuk untuk mengisi suara salah satu karakter utama, yakni Nerio. Robby sendiri mengatakan bahwa ini merupakan kali pertama baginya menjadi pengisi suara dan merasa tertantang dengan hal tersebut.

“(Kiko In The Deep Sea) ini film pertama aku. Akting di depan mikrofon itu bukan hal yang mudah, dan itu tantangan terberat aku,” ungkap Robby dalam acara Konferensi Pers Film Kiko In The Deep Sea, di Jakarta Aquarium, Kamis (26/1/2023).

Dalam film animasi ini, Nerio sendiri merupakan seorang paman dari sebuah kerajaan. Bahkan, Nerio merupakan karakter baru yang sebelumnya tak pernah ada di serial Kiko di RCTI.

Hal itu jelas membuat Robby merasa bangga. Terlebih, ia bisa menjadi pengisi suara di film animasi karya anak bangsa ini.

“Aku sebagai seorang paman dari sebuah kerajaan. Karakternya baik dan penyayang. Nantikan karakternya yang spesial di bioskop,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, film animasi Kiko In The Deep Sea akan mengisahkan cerita yang menarik serta kejutan yang tak pernah ada di serial Kiko sebelumnya. Bahkan, Kiko In The Deep Sea juga akan mengisahkan kehidupan Kiko dan teman-temannya dengan lebih seru. Kiko In The Deep Sea tentunya akan ada sedikit perbedaan dengan Kiko yang tayang di RCTI. Salah satunya adalah soal karakter yang akan semakin banyak dan tentunya membuat animasi ini semakin seru untuk disaksikan. Sementara itu, sejumlah selebriti Tanah Air juga didapuk untuk menjadi pengisi suara untuk film animasi Kiko In The Deep Sea. Diantaranya, Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista.