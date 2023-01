SEOUL - Film "Smugglers" yang disutradarai Ryoo Seung Wan telah merilis teaser barunya berupa poster.

Dalam poster yang dirilis menampilkan siluet Kim Hye Soo dan Yum Jung Ah yang memerankan dua wanita yang terjebak dalam skema penyelundupan berisiko tinggi. Film ini juga akan dibintangi oleh Jo In Sung, Park Jung Min, Go Min Si, dan Kim Jong Soo.

Selain poster, film yang akan rilis pada musim panas itu juga membagikan cuplikan film yang memperlihatkan adegan di darat dan di air.

Mengutip Soompi, Kamis (26/1/2023), "Smugglers" adalah film aksi kriminal yang terjadi di sebuah desa kecil yang damai di tepi laut pada tahun 1970-an. Film ini dipimpin oleh Ryoo Seung Wan, sutradara di balik film hit “Escape from Mogadishu”, “The Battleship Island”, “Veteran”, “The Berlin File”, “The Unjust”, dan banyak lagi.

Menceritakan Yum Jung Ah dan Kim Hye Soo yang sedang menjalani kehidupan mereka sebagai penyelam laut yang sibuk.

Keduanya kemudian terlibat oleh Jo In Sung, Park Jung Min, dan lainnya dalam skema penyelundupan.

Diketahui, Kim Hye Soo merupakan seorang aktris Korea Selatan yang dikenal setelah membintangi banyak drama dan film seperti "The Thieves" (2012), "Coin Locker Girl" (2015), dan "Familyhood" (2016).

Sedangkan, Yum Jung Ah dikenal dalam beberapa film termasuk "A Tale of Two Sisters" (2003), "The Big Swindle" (2004), "The Old Garden" (2007), dan "Cart" (2014), serta drama berjudul "Royal Family" (2011) hingga "Sky Castle" (2018).

