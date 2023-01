JAKARTA - Di tengah kisruh hubungan Nikita Mirzani dan Maharani Kemala yang kian memanas, Fitri Salhuteru menunggah potret kebersamaannya dengan Maharani Kemala dan Shandy Purnamasari.

Beredarnya potret kebersamaan sahabat Nikita Mirzani dengan Maharani dan Shandy itu pun membuat netizen menduga-duga bahwa Fitri telah berhasil mendamaikan sahabatnya itu dengan Maharani Kemala.

Dalam foto itu, Fitri Salhuteru tampak berada di tengah, diapit oleh Shandy dan Maharani yang berada di sisi kanan dan kiri. Fitri pun tampak merangkul Maharani. Mereka terlihat kompak dan tersenyum ke arah kamera.

Ivan Gunawan pun menuliskan komentar dalam unggahan itu. Ia mengucapkan terima kasih pada Fitri meski tak dijelaskan lebih lanjut mengenai ungkapan terima kasih itu.

Selain itu, netizen pun membanjiri kolom komentar dengan menyebut bahwa Fitri menjadi penengah yang bijak dan berusaha mendamaikan pihak-pihak yang sedang berseteru.

Netizen juga sempat bertanya mengenai keberadaan Nikita Mirzani dan berharap Nikita bisa ikut berfoto bersama serta mengajak Bunda Corla mengingat keduanya sempat bersitegang.

"Terima kasih kak Fitri Salhuteru. I love you so much," tulis Ivan Gunawan.

"Alhamdulillah semoga kak Fitri jadi penengah yang bijak. Sehat selalu semuanya," tulis @cek***. "Ditunggu foto berlima ditambah Bunda Corla dan kak Nikita, yuk berdamai," tulis @clar*** Maharani Kemala juga menggunggah video kebersamaan mereka melalui unggahan instagram storiesnya dan menuliskan keterangan bahwa mereka semua berhubungan baik dan bersahabat dekat "Kita berteman, berdamai. Semua teman, semua sahabat," tulis Maharani Kemala. BACA JUGA:Aspri Hotman Paris Dipukul 3 Kali oleh Laki-laki, Ini Kronologinya Bahkan, Ivan Gunawan juga terlihat dalam video itu. Presenter dan desainer kenamaan itu pun menyinggung soal "happy ending" yang harapan agar tahun 2023 menjadi tahun yang penuh berkah. "Perjumpaan hari ini luar biasa, sungguh manja, happy ending. Insya Allah 2023 menjadi tahun penuh keberkahan," ujar Ivan Gunawan. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat menyindir Bunda Corla yang dinilainya berubah setelah bertemu Ivan Gunawan. Menurut Nikita, sebelumnya dirinya mengenal Bunda Corla sebagai sosok yang apa adanya. Nikita Mirzani juga menyeret nama pengusaha kecantikan, Maharani Kemala. Perseteruan itu berlanjut hingga Nikita Mirzani berkoar-koar soal praktik perdukunan yang menimpanya.