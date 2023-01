SEOUL - Taecyeon 2PM dan Won Ji An akan membintangi drama Korea baru berjudul “My Heart Is Beating”.

Drama “My Heart Is Beating” adalah drama romantis fantasi baru KBS yang mengisahkan sosok setengah manusia dan setengah vampir bernama Seon Woo Hyul.

Seon Woo Hyul tidak akan bisa menjadi manusia karena perbedaan waktu, satu hari sama dengan 100 tahun.

Seon Woo Hyul mulai hidup bersama dengan Joo In Hae, seorang wanita yang tidak memiliki sisi manusiawi dan menemukan kehangatan sejati.

Taecyeon, yang memamerkan keterampilan aktingnya yang solid melalui beragam drama seperti "Blind", "Secret Royal Inspector & Joy ", dan "Vincenzo" akan berperan sebagai Seon Woo Hyul.

Seon Woo Hyul merupakan sosok yang suka menjadi trendsetter, orang pertama yang mencoba hal baru yang diperkenalkan ke dunia untuk pertama kalinya.

Namun di lain sisi, dia memiliki sifat aneh yang suka mengurung diri masuk ke gua, hanya makan mugwort dan bawang putih untuk menjadi manusia.Dia diceritakan memiliki alasan khusus untuk menjadi manusia.

Won Ji An, yang tampil mengesankan melalui “If You Wish Upon Me”, “Juvenile Delinquency”, dan “DP” akan berperan sebagai Joo In Hae.

Joo In Hae adalah perawat sekolah paruh waktu dan pemilik wisma tamu.

Tumbuh dalam keluarga miskin membuat Joo In Hae melakukan segala macam pekerjaan paruh waktu untuk bertahan hidup dan menjadi terkenal karena darah dinginnya.

Saat dia mulai hidup bersama dengan Seon Woo Hyul, dia tumbuh menjadi seseorang dengan hati yang hangat dan kemanusiaan.

"My Heart Is Beating" akan memulai syuting dengan target penayangan pada paruh kedua tahun 2023.