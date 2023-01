JAKARTA - Serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko di awal tahun ini akan membawa tema Thank You All yang layak untuk dinantikan untuk menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga.

Di Kota Asri akan mengadakan Festival balon udara. Tingting bersama Kiko dan Poli membuat Balon Udara paling keren untuk memenangkan kompetisi tersebut, Karkus dan Pupus mencoba mengacaukan rencana Tingting dkk.

Di sisi lain Kakus membuang robot miliknya yang sudah rusak, Tingting dan Kiko menemukannya dan membuat Robot Tersebut menjadi baru kembali. Terjadi kekacauan saat Karkus mengambil robot yang sudah dia buang. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode KIKO Minggu Seru Thank You All 8 Januari 2023, Jam 09:00 WIB di RCTI.

KIKO tayang 2 kali seminggu dengan tema KIKO Sabtu Ceria Episode My Room My Castle pukul 07.30 WIB dan KIKO Minggu Seru Episode Thank You All pukul 09.00 WIB.

KIKO produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Saksikan serial animasi Kiko yang tayang tiap pekan, setiap aksinya selalu menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Kiko akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya.

Program animasi KIKO juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

