HOT gosip kali ini datang dari istri Indra Bekti, Aldila Jelita, yang menjadi sorotan publik gara-gara penggalangan dana untuk pengobatan dana sang suami yang kini dirawat di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat.

Akhirnya dia menyatakan untuk menutup donasi karena melihat kondisi Indra Bekti yang semakin membaik. Tetapi ibu dua anak ini belum bisa memastikan total biaya perawatan hingga suaminya sembuh total.

"Kita udah selesai juga, enggak bakal ada nominalnya kan kalau recovery itu enggak bakal ada nominalnya karena mas Bekti masih panjang intinya," kata Aldila Jelita dalam jumpa persnya di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

"Jadi untuk selama ini saya mau bilang terima kasih, jadi enggak perlu ada donasi-donasi," sambungnya.

Sebelumnya, dia menuai kritik karena membuka donasi untuk biaya rumah sakit Indra Bekti. Ia dinilai keberatan membayar semua biaya itu dengan mengandalkan harta pribadi.

Kemudian ada Olla Ramlan yang menjadi sorotan warganet karena bentuk tubuhnya. Mantan istri Aufar Hutapea ini dinilai bertambah kurus dibanding sebelumnya.

Hal ini bermula ketika Olla mengunggah potret bersaama Teuku Zacky, Robby Purba, hingga Reza Rahadian. Mereka menghabiskan waktu di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, untuk berolahraga.

"Here is another year of laughing together, messing up together and making up together #2023," tulisnya pada keterangan foto.

Sayangnya, penampilan Olla yang mengenakan legging ketat malah menjadi gunjingan. Bagian paha dan betis sang aktris dinilai terlalu ramping, jauh dari sebelumnya.

