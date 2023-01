JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari artis Acha Septriasa. Sempat mengumumkan kabar kehamilan beberapa waktu lalu, nyatanya istri dari Vicky Kharisma ini harus menerima kenyataan bahwa dirinya mengalami keguguran.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan Acha di akun Instagramnya yang terbaru. Dalam unggahannya, Acha terlihat mengingat memori indah merayakan tahun baru selama dirinya hidup bersama dengan suaminya. Mulai dari menyaksikan kembang api hingga harus menjalani hubungan jarak jauh di malam pergantian tahun.

Sampai dalam salah satu paragraf pada tulisannya, Acha mengumumkan bahwa dirinya mengalami keguguran. Tepatnya saat dirinya baru menjalani kehamilan trimester pertama.

"Berita yang tidak terduga dan mungkin sangat tidak diinginkan adalah; 'kami telah kehilangan kehamilan' pada trimester pertama," tulis Acha dalam unggahannya di Instagram.

Bintang film 99 Nama Cinta ini mengaku cukup sedih saat menerima kenyataan tersebut. Meski begitu, kini perlahan baik Acha, Vicky, maupun putri mereka, Bridgia, sudah mulai kuat menerima kenyataan tersebut.

"Kami merasa sangat sedih, ada momen refleksi yang besar sampai saat ini, namun kami telah kembali lebih kuat dari sebelumnya sebagai keluarga 3 orang," lanjutnya.

Lewat unggahannya, wanita 33 tahun ini mengaku tengah berusaha untuk menikmati hidupnya.

"Kekuatan batin saya adalah mengetahui kapan saya harus istirahat, dan bersantai, jangan lupa untuk menjalani hidup.. karena saat-saat indah hari ini, adalah pikiran sedih esok hari," tandasnya.

Unggahan pelantun Sampai Menutup Mata tersebut sontak membuat para penggemarnya bersedih atas informasi bahwa Acha kehilangan calon anak keduanya. Meski begitu, mereka berharap agar mantan kekasih Irwansyah ini bisa sabar dan tabah menerima kenyataan tersebut.

"Sedih bgt ga jadi liat mama acha jadi bumil dan brie jd kakak. Yg sabar ya mama acha, semoga setelah ini bisa kasih ade lagi buat brie," kata myn***.

"Semangat ya dan Semoga sehat recovery. Mungkin allah ada rencana sendiri not now but whenever you are ready, Insya allah dikasih Rejeki Lagi ya," tambah tianda***.

"Tetap kuat walau tuk tersenyum itu susah ...untuk segala sesuatu ada masanya, semua baik... SEMANGAAAAAATTTTT Kak Achaaa," lanjut kibog***.

Sebelumnya, pada awal Desember 2022 kemarin Acha memang sempat mengumumkan kehamilannya yang kedua. Sayangnya, tak lama berselang Acha harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa melanjutkan kehamilannya.