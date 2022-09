JAKARTA - Acha Septriasa diserang netizen luar negeri akibat hal yang tidak ia lakukan. Hal ini terjadi imbas perilaku adiknya yang diduga rasis.

Hal ini bermula ketika Jossi Marcheli Risaputra melakukan video reaksi atas dirilisnya trailer The Little Mermaid. Netizen berang ketika melihat Jossi Marcheli Risaputra menggunakan masker hitam saat melakukannya.

Perilaku Jossi Marcheli Risaputra pun ramai hingga mancanegara. Banyak netizen luar negeri mencibir hingga melakukan doxing kepada Jossi Marcheli Risaputra di Twitter.

Selain mencibir Jossi Marcheli Risaputra, netizen pun juga meramaikan kolom komentar Acha Septriasa.

"Disgusting that your brother is doing black face," ujar seorang netizen.

"Your brother is ra*cist as sh*t," sambung Remaraisjeansully.

Disney merilis teaser untuk film live action The Little Mermaid. Film yang menceritakan kehidupan Ariel, sosok putri duyung itu begitu dinantikan publik di seluruh dunia. Sosok Ariel dalam live action itu diperankan oleh penyanyi Amerika Serikat, Halle Bailey.