SEOUL - Song Joong Ki dikabarkan akan segera menjadi ayah. Rumor itu mencuat setelah foto dirinya dan sang pacar bule saat mengunjungi dokter kandungan tersebar di komunitas online, pada 26 Desember 2022.

Terkait kabar tersebut, High Zium Studio pun buka suara. Dalam keterangan resminya, agensi itu mengaku, tak bisa memberikan keterangan lebih banyak terkait kehidupan pribadi artisnya.

“Sulit bagi kami untuk mengonfirmasi kehidupan pribadi Song Joong Ki, kecuali fakta bahwa saat ini dia memang sedang berpacaran,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Senin (26/12/2022).

Dalam lanjutan keterangannya, High Zium Studio menambahkan, “Kami akan sangat menghargai jika semua pihak menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi tak benar yang hanya berbasis spekulasi.”

Pada Senin (26/12/2022) pagi, agensi tersebut merilis pernyataan resmi yang membenarkan kabar bahwa aktor Reborn Rich itu tengah menjalin asmara dengan perempuan bule asal Inggris.

Kedekatan Song Joong Ki dengan perempuan non-selebriti yang kini menjadi kekasihnya itu bermula pada awal Desember 2022. Kala itu, mereka terekam kamera fans menghadiri pesta pernikahan seorang sahabat di Bali.

Perempuan bule itu kembali terlihat bersama Song Joong Ki di Bandara Internasional Incheon setelah menemani sang aktor menjalani kegiatan promosinya di Jakarta dan Singapura pertengahan Desember silam.

Aktor 37 tahun tersebut go public dengan hubungan asmaranya setelah drama Reborn Rich mengakhiri masa tayangnya, pada 25 Desember 2022. Drama yang dibintangi Song Joong Ki itu menjadi drama dengan rating tertinggi kedua di platform TV kabel, setelah The World of the Married.*