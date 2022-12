SEOUL - Aktor Korea Selatan, Kang Dong Won memutuskan hengkang dari YG Entertainment setelah kontrak eksklusifnya berakhir.

Kabar ini resmi diumumkan oleh YG Entertainment pada Jumat (30/12/2022).

“Halo, ini YG Entertainment. Setelah membahas masalah ini, YG Entertainment dan aktor Kang Dong Won telah memutuskan untuk mengakhiri manajemen kami [aktivitasnya],” tulis YG Entertainment.

Pihak agensi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kang Dong Won yang sudah bekerja sama selama enam tahun.

Mereka mengaku akan selalu mendukung karier dari aktor 41 tahun ini.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendukung aktor Kang Dong Won, yang sudah lama bersama kami.” sambungnya.

Tidak lupa, rasa terima kasih juga ditunjukkan kepada para penggemar dari Kang Dong Won yang telah mendukungnya selama ini.

Mereka juga meminta para penggemar untuk tetap mendukung sang aktor selama berkarier.

“Kami juga ingin berterima kasih kepada semua penggemar yang telah memberikan cinta mereka kepada Kang Dong Won dan kami meminta Anda untuk terus memberikan minat dan dukungan Anda yang tidak berubah.”

Kang Dong Won bergabung dengan YG Entertainment sejak 2016. Dia dikenal setelah membintangi deretan film hits dan serial drama Korea.

Ia memulai kariernya saat membintangi dua film, yakni “Too Beautiful To Lie” dan "Temptation of the Wolves”.

Selain itu, ia juga pernah membintangi “Train To Busan Presents Peninsula” dan “My Brilliant Life”.

Diketahui, dia juga baru saja merampungkan filmnya yang tayang pada Juni 2022 lalu berjudul “Broker”.

Kang Dong Won bahkan berhasil menorehkan prestasinya dengan memperoleh penghargaan dalam kategori “Star Asia Award” berkat film “Vanishing Time: A Boy Who Returned” pada ajang New York Asian Film Festival (NYAFF) 2017.*