JAKARTA - MNC Group kembali mengadakan ibadah sekaligus Konser Spesial Natal untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.

Acara yang dilaksanakan tahunan ini berlangsung khusuk dan meriah. Saat sesi ibadah, Pdt. Tri Yakub Handoko memberi khotbah dengan tema "When God Speaks Take It Up and Read". Pada khotbah tersebut, Pendeta mengajak jemaat untuk lebih rajin membaca firman terlebih di masa natal ini.

Pada kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo pun berbagi kesaksian yang sejalan dengan ajakan Pendeta Tri Yakub itu.

Dia menuturkan, membaca firman itu sangat penting. Di lingkup keluarganya, membaca firman adalah hal yang tidak pernah dilewatkan.

Tiap minggu saat masa pandemi, lanjut Hary, keluarganya rajin kumpul bersama untuk ibadah di rumah. Kala itu, gereja masih belum diperbolehkan mendatangkan umat. Kemudian, tiap-tiap anggota keluarga mendapatkan tugas. Seperti contohnya, Jessica pimpin pujian, sementara Hary Tanoe sharing firman.

"Membaca firman itu penting sekali. Saya ingin bersaksi bahwa selama Covid, keluarga kami tidak bisa ke gereja. Karena ibadahnya online semua. Tapi kita menyempatkan diri untuk ibadah keluarga. Semua kumpul dan punya tugas masing-masing. Jessica dapat bagian pimpin puji-pujian, sementara saya bagian sharing firman," ujarnya pada acara Natal bersama MNC Group 2022 di studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (24/12/2022).

Menurutnya, dengan tugas yang diterimanya itu, memaksa dia untuk membaca firman. "Dengan tugas itu jadi memaksa saya untuk baca alkitab. Kalau sharing itu saya coba untuk cari ayat-ayat untuk di sharingkan," katanya. Baginya, musuh malas membaca firman adalah diri sendiri. Maka dari itu, untuk lebih rajin membaca firman, tiap orang harus mampu melawan ego. Asal tahu saja, usai Ibadah bersama, kegiatan berlanjut dengan Konser Special Natal dan Drama Musikal yang dimeriahkan oleh artis ternama Tanah Air seperti Once, Andmesh, Alvin Jo, Anneth, Melisa Hart, Mongol Stress, Denny Sumargo, dan masih banyak lainnya. Para tamu yang hadir pun ikut bernyanyi dan menikmati setiap penampilan yang dibawakan oleh pengisi acara.