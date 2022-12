JAKARTA - Drama Reborn Rich menutup masa tayangnya dengan performa solid. Drama Song Joong Ki tersebut berhasil membukukan rating tertinggi pada episode pamungkasnya.

Nielsen Korea mencatat, episode 16 drama arahan Jung Dae Yoon itu membukukan rating rata-rata sebesar 26,9 persen. Angka itu tercatat sebagai capaian tertinggi drama tersebut sejak tayang pada 18 November silam.

Dengan hasil itu, Reborn Rich berhasil naik ke peringkat dua daftar ‘rating penonton tertinggi platform TV kabel sepanjang sejarah’. Posisi pertama masih dipegang oleh drama hits JTBC lainnya, The World of the Married, sebesar 28,4 persen.

Spoiler Alert! Episode 16 Reborn Rich dimulai dengan Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) yang terbangun dari komanya di sebuah rumah sakit di Turki. Dia akhirnya mengerti alasannya hidup selama 17 tahun sebagai Jin Do Jun, cucu bungsu Soonyang Group.

Jaksa Seo Min Young (Shin Hyun Been) kemudian datang menjemput Hyun Woo dan memintanya untuk memberi kesaksian terkait dana taktis para pewaris Soonyang. Hal ini diperlukan untuk mengambil hak pengelolaan manajemen Soonyang dari anak-anak Jin Yang Cheol (Lee Sung Min).

Yoon Hyun Woo dalam persidangan kemudian menyodorkan sebuah bukti audio yang membuktikan Jin Young Ki (Yoon Je Moon) adalah dalang di balik kecelakaan yang menimpa Jin Do Jun, 20 tahun silam. Keluarga Soonyang kemudian mundur dari hak pengelolaan perusahaan. Di lain pihak, drama baru TV Chosun, Red Balloon, juga membukukan kenaikan rating, pada 25 Desember 2022. Nielsen Korea mencatat, episode 4 drama baru Seo Ji Hye dan Lee Sang Woo tersebut membukukan rating 6,1 persen. Sementara itu, drama tvN Alchemy of Souls Part 2 juga membukukan kenaikan rating sebesar 8,2 persen pada episode terbarunya. Sementara dari platform stasiun TV nasional, drama Three Bold Siblings juga menunjukkan pertumbuhan rating ke angka 23,5 persen.*