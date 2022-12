JAKARTA - Penyanyi Kaleb J bersukacita menyambut momen Natal di tahun ini. Di samping bahagia menyambut hari Kelahiran Yesus Kristus, pelantun It's Only Me ini ternyata punya kebiasaan unik.

Tepat pada 25 Desember, Kaleb tentunya selalu ada bersama keluarga untuk merayakan Natal. Tetapi biasanya, ia meluangkan waktu seperti H-1 atau setelah Hari Natal khusus untuk dirinya sendiri.

"Yang unik buat aku pribadi tiap aku ultah atau Natal biasanya H-1 sebelum acaranya aku pengin me time," kata Kaleb kepada Okezone.

"Ya jalan-jalan aja sendiri, melakukan hal-hal yang aku suka, karena Natal dan ultah aku juga dekat banget," lanjutnya.

Kaleb tak punya patokan khusus tempat apa yang dia habiskan untuk meluangkan waktu me time. Tempat itu dipilih acak, sesuai dengan keinginannya.

"Sendiri jalan-jalan aja kemana gitu. Misalnya lagi pengin ke luar kota atau cuma ngopi-ngopi nongkrong doang, tetap butuh me time," tuturnya.

Jebolan The Voice Indonesia itu mengaku dirinya memang introvert sehingga gemar menghabiskan waktu sendiri. Di samping itu, dia juga menganggap kebiasaan menyendiri di momen Natal atau ulang tahunnya ini sebagai bentuk merenungi hal-hal yang dilaluinya selama setahun. "Kayak rekap ha-hal yang terjadi di tahun ini. mungkin salah satu wujud bersyukur dengan me time," katanya. Meski suka curi-curi waktu menyendiri, Kaleb tetap memaknai Natal sebagai momen spesial. Utamanya bisa merasakan kebersamaan dengan keluarga dan orang tercinta yang mungkin jarang dilakukan di hari biasa. "Natal punya makna spesial. Aku bisa kumpul sama keluarga, orang-orang yang terdekat, teman-teman, sahabat. Kita bisa meraskaan kehangatan Natal bersama," ungkapnya.