JAKARTA - Penyanyi R&B Kaleb J menanggapi tentang tahun 2022 yang sebentar lagi akan berakhir. Ia mengambil hikmah baik di tahun ini yang dinilainya memberikan banyak pelajaran baginya.

"Tahun pembelajaran, banyak banget pengalaman yang aku alami, yang pastinya semua untuk kebaikan diri sendiri, senang sih supaya tahun depan lebih ready lagi," ujar Kaleb kepada Okezone.

Di tahun ini pula, Kaleb semakin membuktikan eksistensi dirinya di industri musik Tanah Air. Di samping bernyanyi, dia aktif menjadi penulis lagu serta produser musik.

Teranyar, jebolan The Voice Indonesia ini juga merilis lagu To the Moon and Back yang diciiptakannya bersama Belanegara Abe dan Abraham Edo pada 12 Oktober lalu. Tentunya, dia ingin terus berkarya, mencetak hits-hits yang dinantikan penggemar musik.

Kaleb yang senang bila karyanya disukai penikmat musik berharap bisa memberikan dampak positif. Ia pantang lelah menjadi musisi yang kreatif. Â

"Tetap bermusik, kasih karya yang bagus. Bawa dampak baik ke banyak orang," imbuhnya. Sementara untuk urusan pribadi khususnya asmara, pria 22 tahun ini masih belum memikirkannya. Ia khawatir menjalin hubungan asmara malah memengaruhi proses kreatifnya dalam menghasilkan karya. "Belum terlalu mikirin takut jadi enggak fokus," kata Kaleb seraya tersenyum. "Kadang kalau lagi berbunga-bunga lupa, sebenarnya lagi ngapain ya, Jadi asmara kayanya belum siap juga untuk buka hati. Sendiri dulu deh," sambungnya.