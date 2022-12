JAKARTA – Menyambut Hari Natal makin seru dengan menyaksikan berbagai film di Vision+. Utamanya film bertema Natal yang bisa menemani kehangatan Anda bersama keluarga.

Nikmati film Holiday in Santa Fe bisa tepat di hari Natal pukul 20.55 WIB di channel Lifetime. Film romantis komedi ini menceritakan asmara seorang pengusaha dekorasi Natal bernama Belinda dengan Tony, seorang lelaki yang menjalankan bisnis keluarga berupa ornamen Natal di Santa Fe.

Kemudian di channel yang sama, ada Random Acts of Christmas yang bisa disaksikan melalui fitur Catch Up di tanggal 24 Desember 2022. Mengisahkan dua jurnalis yang berlomba mengungkap sosok di balik Random Acts of Christmas atau penyebar kebaikan misterius di hari Natal.

Tak ketinggalan sajian menarik untuk si kecil, yakni film animasi Elf: Buddy’s Musical Christmas yang bisa disaksikan di channel Boomerang pada 25 Desember 2022 pukul 19.00 WIB. Animasi musikal ini mengisahkan Buddy (Jim Parsons), seorang anak yang pergi ke New York demi mencari sang ayah dan menyebarkan semangat Natal kepada orang-orang yang ia temui.

Tom and Jerry: Santa's Little Helpers juga turut menjadi suguhan spesial Natal. Tom si kucing dan Jerry si tikus yang selalu bertengkar, kini malah bekerja sama untuk membantu Santa menyelamatkan Natal.

“Hari Natal adalah momen yang spesial dan identik dengan liburan bersama keluarga. Oleh karena itu, Vision+ menyiapkan berbagai konten spesial yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, untuk menambah kehangatan di hari Natal,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

