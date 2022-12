SEOUL - Ahn Jae Hyun dipastikan menjadi pengganti Kwak Si Yang yang memutuskan mundur dari perannya dalam drama akhir pekan, The Real Deal Has Come!. Hal itu diumumkan KBS, pada 22 Desember 2022.

Peran Gong Tae Kyung awalnya diberikan kepada Kwak Si Yang. Namun pada 21 Desember, aktor Alice tersebut memutuskan mundur, karena jadwal syuting drama tersebut bersamaan dengan produksi film barunya.

Drama The Real Deal Has Come! berkisah tentang seorang single mother sekaligus dokter spesialis obstetri bernama Oh Yeon Doo (Baek Jin Hee). Dia kemudian bertemu dengan ginekolog Gong Tae Kyung yang enggan menikah.

Serial akhir pekan KBS ini akan menjadi proyek terbaru Ahn Jae Hyun di layar kaca setelah membintangi drama Love with Flaws, pada awal 2020. Drama bergenre komedi romantis itu dibintanginya bersama Oh Yeon Seo.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari KBS terkait jadwal syuting dan tayang drama The Real Deal Has Come!.*

