JAKARTA - Mile 22 sebuah film aksi yang bakal tayang, Selasa (20/12/2022) pukul 21.45 WIB. Disutradarai oleh Peter Berg, skenario oleh Lea Carpenter, dari sebuah cerita Carpenter dan Graham Roland.

Film ini menceritakan unit CIA rahasia elit yang terdiri dari petugas paramiliter dari Cabang Darat Divisi kegiatan khusus, yang harus mengawal aset prioritas tinggi. Seorang petugas polisi nakal, 22 mil ke titik ekstraksi saat diburu oleh pemerintah.

Menampilkan Mark Wahlberg, Iko Uwais, John Malkovich, Lauren Cohan, dan Ronda Rousey. Film ini menandai kolaborasi keempat antara Berg, Wahlberg, dan Malkovich, setelah Lone Survivor, Deepwater Horizon, dan Patriots Day.

Berdasarkan trailer yang dimuat di laman IMBd.com Mile 22 (2018) mengisahkan agen spionase Amerika Serikat (AS), CIA yang membentuk tim khusus bernama Oberwatch. Tim tersebut hanya beranggotakan lima orang, yaitu James Silva, Alice Kerr, Sam Snow, William Doughlas III, dan Bishop sebagai kepala tim.

Tim Overwatch mendapat mandat untuk menyelundupkan seorang perwira polisi Indonesia yang bernama Li Noor. Pasalnya, dia mendapatkan suara di Kedutaan Besar AS. Noor merupakan informan penting yang mengetahui lokasi persembunyian cairan cesium setelah dikabarkan hilang. Ia juga menjadi saksi kunci atas sebuah kasus sehingga Overwatch melindunginya.

Overwatch berusaha membawa Noor agar bisa dibawa ke AS setelah mendapatkan suaka di wilayah Kedutaan Besar AS di Indonesia. Lantaran di tempat itulah Noor dijamin keamanan dan keselamatannya. Untuk itu, dia akan dibawa dari kantor Kedutaan Besar AS menuju bandara untuk diterbangkan ke AS.

Pemerintah AS sudah menyiapkan pesawat militer yang digunakan untuk membawanya. Namun, perjalanan dari kantor kedutaan sampai bandara adalah 22 mil atau sekira 36 kilometer. Sepanjang di perjalanan menuju ke bandara, kendaraan yang dipakai tim mendapat serangan dari pasukan keamanan dari pihak musuh yang juga menginginkan Noor.

Ganjaran senjata pun tidak bisa dihindarkan lagi. Noor pun ikut turun tangan melawan musuh. Nyawanya juga makin terancam nikah tidak bisa membela diri. Lantas akankah Noor bisa bebas dari pertempuran tersebut? Dan apakah bisa dengan selamat terbang ke AS?

(aln)