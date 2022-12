JAKARTA - Musisi Kevin Aprilio hubungan pertemanannya dengan Widy Soediro Nichlany yang merupakan vokalis dari Vierratale.

Ia mengatakan bahwa telah mengenal Widy sudah dari belasan tahun lamanya.

Lantaran berteman cukup lama, Kevin pun tahu betul tipe pria idaman Widy.

Lewat perbincangan dengan Boy William, Kevin sedikit membeberkan tipe cowok rekan satu band sekaligus sahabatnya itu.

"Dia sukanya nih ya, aku kasih tahu, laki yang super duper manly (jantan)," ujar Kevin, dikutip dari YouTube BW, Minggu (18/12/2022).

Kevin sendiri merasa dirinya bukanlah tipe dari Widy. Begitupun sebaliknya, Widy tak termasuk dalam tipe wanita idamannya.

"I'm not her type and she's not my type," tegas Kevin.

Di sisi lain, Kevin juga disuguhkan pertanyaan seputar sedekat apa pertemannya dengan Widy.

Boy William penasaran, apakah Kevin dan Widy Vierratale benar-benar berteman atau hanya sekedar kolega. Kevin merasa hubungannya dengan Widy tak hanya kolega semata, tetapi juga bisa disebut teman. "Gue pikir setelah kita bersama hampir 15 tahun, kita teman lah, di luar manggung kita hangout kok" jelas Kevin. BACA JUGA:Jawaban Prilly Latuconsina saat Disebut Susah Jodoh karena Punya Standar Tinggi Kendati demikian, Kevin Aprilio tak memungkiri, sejak menikah kehidupannya pun berubah. Di luar urusan bersama Vierratale, Kevin lebih sering menghabiskan waktu bersama sang istri yakni Vicy Melanie. Sementara itu, publik sempat dihebohkan dengan kabar Widy hengkang dari Vierratale seperti yang sempat tertulis di Instagram storynya. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kevin yang mengatakan bahwa handphone Widy dibajak.