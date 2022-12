YOGYAKARTA - Momen kemesraan pasangan suami istri (pasutri) baru Kaesang Pangarep dan Erina Gudono terus membanjiri media sosial.

Kali ini, Erina Gudono membagikan cara romantis Kaesang saat memberikannya kejutan ulang tahun, pada Kamis (16/12/2022).

"Kaget @kaesangp dateng tiba-tiba bawa surprise ulang tahun," tulis @erinagudono di Instagram.

Padahal, sebelumnya Erina sempat bercerita bahwa pesta pernikahan mereka merupakan kejutan yang telah dipersiapkan oleh Kaesang.

Diketahui, acara resepsi pernikahan keduanya digelar pada Minggu, 11 Desember 2022 yang bertepatan dengan ulang tahun Erina ke-26 tahun.

Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Kaesang tiba-tiba muncul di depan Erina sambil membawa bunga dan kue ulang tahun yang dilengkapi lilin.

"Sayang bentukannya," ucap Erina sambil tertawa melihat tangan Kaesang dipenuhi bunga serta kue.

"Makasih," lanjutnya lagi sambil memperlihatkan Kaesang yang tersenyum manis di depannya.

Erina kemudian membagikan fotonya saat memegang kue ditemani Kaesang yang berada di sampingnya membawa bunga.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Tak hanya itu, wanita 26 tahun itu juga menunjukkan pesan manis yang ditulis Kaesang yang ditaruh di antara bunga.

"Selamat ulang tahun ya istriku. Gak perlu dirayain lagi ya, kan udah dirayain di resepsi nikah," tulis putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"I love you so much istriku tercinta," lanjut Kaesang.

BACA JUGA:Alasan Peran Henry Cavill sebagai Superman Berakhir

Kaesang Bikin Tahu Petis

Sebelumnya, Erina sempat memamerkan keahlian sang suami yang baru diketahuinya setelah menikah.

Erina mengungkapkan bahwa Kaesang ternyata ahli membuat makanan tahu petis.

Dalam foto yang dibagikan Erina di Instagram storynya, @erinagudono, tampak Kaesang sedang duduk di depan meja makan.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terlihat mengenakan kaos singlet berwarna hitam sambil fokus membuat tahu petis.

Erina juga memperlihatkan tahu petis buatan Kaesang itu ke kamera.

"Tahu petis dibuatin suami enak banget rasanya kaya tahu petis," tulis Erina dalam postingannya.