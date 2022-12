JAKARTA - Chef Arnold Poernomo dan keluarga tengah berbahagia. Sang istri, Tifanny Joy Soesanto baru saja melahirkan anak kedua mereka pada 8 Desember 2022 kemarin.

Chef Arnold membagikan kabar bahagia tersebut di akun Instagramnya. Dia mengunggah sebuah video yang berisi kompilasi video mulai dari istrinya mengandung, melahirkan, hingga anaknya lahir.

Pria 34 tahun itu juga terlihat ikut membantu mengurus anak keduanya saat sang istri masih dalam proses penyembuhan setelah melahirkan. Tak hanya itu, sang kakak Arthur Miles Poernomo juga terlihat senang mengurus adiknya.

"Welcome to the world Timo 8.12.22," tulis Chef Arnold Poernomo.

Chef Arnold banyak menunjukkan wajah anak keduanya yang diberi nama Timothee. Bayi mungil tersebut begitu menggemaskan.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen yang ikut mendoakan dia dan keluarga. “Congrats Arnold, sehat-sehat baby Timo dan mommy,” kata Degan Septoadji. “Selamat chef Arnold dan istri,” ucap gi_xxxx.