JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga Chef Arnold Poernomo. Pada Kamis, 8 Desember 2022 kemarin, ia baru saja dikaruniai anak kedua.

Kabar kelahiran anak keduanya yang diketahui berjenis kelamin laki-laki itu, diungkapkan langsung oleh juri Master Chef Indonesia tersebut melalui akun Instagram pribadinya hari ini, Selasa (13/12/2022). Melalui unggahannya, Chef Arnold terlihat membagikan beberapa potongan foto dan video mulai dari persiapan istrinya, Tiffany Joy Soetanto melahirkan, hingga anak keduanya lahir ke dunia.

Lucunya, anak pertama Arnold dan Tiffany, Arthur Miles Poernomo, terlihat cukup antusias menyamut kelahiran adiknya. Bahkan melalui akun Instagram milik istri chef 34 tahun itu, diketahui bahwa nama anak kedua mereka ialah Timothee Ocean Poernomo.

"Welcome to the world Timo 8.12.22," tulis Chef Arnold pada keterangan unggahannya.

"Timothee Ocean Poernomo born 8/12/22 honouring God," kata Tiffany.

Unggahan Chef Arnold dan istri memperkenalkan anggota keluarga baru mereka disambut hangat oleh netizen. Selain ucapan selamat, mereka juga turut menghaturkan doa untuk bayi yang akrab disapa Timo tersebut. "congrats chef. Natalan nanti sudah ada anggota keluarga baru...," kata sugest***. "Wah selamat ya chef....sehat terus untuk semua keluarganya chef Arnold dan baby nya and Arthur," sambung zaax***. "aaaaaa congrats chef n ci @tiffanysoetanto n koko arthur welcome to the world baby Timo yg mirip polll sama daddy nya," lanjut syas***.