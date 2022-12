JAKARTA – Film “In Time” merupakan film bergenre sci-fi, action, thriller besutan sutradara Andrew Niccol. Film yang rilis pada 4 November 2011 itu dibintangi oleh Justin Timberlake, Amanda Seyfried, dan Alex Pettyfer, Cillian Murphy, Olivia Wilde, Johnny Galecki, Colin McGurk dan lainnya.

SINOPSIS

Film tersebut berlatar waktu tahun 2169, menceritakan kehidupan di dunia yang telah berubah, serta menjadikan waktu sebagai uang dan nyawa. Ketika sebuah rekayasa genetika telah dikembangkan yang membuat manusia berhenti menua setelah umur ke-25 tahun.

Setelah memasuki usia 25 tahun, manusia memiliki jatah hidup selama satu tahun yang ditampilkan lewat angka di masing-masing lengan. Bahkan, umur dan waktu itu menjadi alat tukar bagi manusia untuk bertahan hidup.

Banyak orang yang rela menukarkan sisa hidup masing-masing demi makanan dan kebutuhan hidup lainnya.

Hal ini pun membuat pemuda bernama Will Salas (Justin Timberlake) merasa hal ini merupakan hal yang tak adil. Apalagi ia merupakan pemuda miskin yang tinggal di Dayton, daerah barat daya AS yang berbahaya.

Suatu hari, Will menyelamatkan seorang pria bernama Henry Hamilton (Matt Bomer) yang diincar sekelompok perampok waktu. Henry memiliki simpanan waktu hingga 105 tahun.

Henry mengungkapkan kepada Will bahwa dirinya bosan dengan hidupnya karena muak dengan sikap orang-orang yang menimbun waktu. Keesokan paginya, Will mendapatkan transfer waktu yang sangat banyak dari Henry.

Ternyata, Henry melakukan ini ketika Will sedang terlelap tidur. Saat Will terbangun, angka di lengan Henry hanya menyisakan waktu lima menit, dan kemudian, Henry meninggal di depan mata Will yang kebingungan.

Hal itu membawa Will menuju masalah karena Raymond Leon (Cillian Murphy) sebagai pemimpin unit Penjaga Waktu menilai Will telah merampok sekaligus membunuh Henry.