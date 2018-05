LOS ANGELES – Arctic Monkeys baru saja merilis album terbaru mereka yang bertajuk ‘Tranquility Base Hotel & Casino’. Album tersebut menaui pro-kontra dari berbagai kalangan, termasuk Noel Gallagher.

Sebagai musisi asal Inggris, mantan gitaris Oasis tersebut merasa sedikit kecewa dengan album studio keenam dari band asal Sheffield itu. Pilihan Alex Turner dkk untuk bereksperimen dengan nuansa musik 70-an dirasa kurang cocok.

Noel pun sempat mendengarkan album tersebut saat dalam perjalanan menuju konsernya di Watford Colosseum. Kepada Radio X, ia mengatakan bahwa ia kurang menyukai album terbaru dari Arctic Monkeys.

“Kalian tahu, aku baru saja mendengarkannya di mobil saat perjalanan ke sini. Dan aku tidak tahu bagaimana bisa menyukainya,” ucapnya.

“Album ini tidak seperti apa yang diharapkan keluar dari Arctic Monkeys. Anda pasti akan mengharapkan beberapa chorus di dalamnya. Dan album tersebut tidak memiliki satu pun!” sambungnya.

Meski kurang suka dengan album baru Arctic Monkeys, Noel Gallagher selalu mengaku sebagai penggemar band tersebut. Arctic sendiri mengaku mengidolakan band Oasis saat mereka merilis album debut mereka ‘Whaterver People Say I Am, That’s What I’m Not.’

(aky)