LOS ANGELES- Band asal Inggris Arctic Monkeys dikabarkan siap kembali meramaikan tangga lagu dunia. Alex Turner cs saat ini dikabarkan sedang merekam album studio keenam mereka.

Hal itu terungkap dari perkataan sang bassist, Nick O'Malley. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Nick mengatakan bahwa album studio keenam Arctic Monkeys akan keluar pada tahun 2018.

"Jika tidak terlaksana, maka kami dalam bahaya," ujarnya seperti dilansir The Guardian, Jumat (29/9/2017).

Nick juga mengungkapkan proses rekaman hingga saat ini masih berlangsung. Namun ia merahasiakan tempat Arctic Monkeys melakukan rekaman.

Arctic Monkeys terakhir kali merilis album pada tahun 2013 dengan judul "AM". Album tersebut bahkan sempat menempati puncak tangga lagu Inggris dengan single-single seperti Why'd You Only Call Me When You're High? dan lagu nominasi Grammy, Do I Wanna Know? Arctic Monkeys kemudian menyatakan hiatus setelah merampungkan tur dunia mereka di tahun 2014.

Selama Arctic Monkeys vakum, Alex Turner kembali menjalankan proyek band sampingannya yang bernama The Last Shadow Puppets. Grup band tersebut digawangi oleh Miles Kane, Zach Dawes, dan James Ford. Sementara sang drummer, Matt Helders, ikut menyumbangkan tenaganya dalam penggarapan album baru Iggy Pop yang bertajuk "Post Pop Depression".

Pada bulan April lalu, para personel Arctic Monkeys tertangkap kamera sedang bekerja di Los Angeles. Sayangnya, pihak band membantah bahwa saat itu sedang mengerjakan album terbaru mereka.

