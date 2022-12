LOS ANGELES - TIME mendapuk BLACKPINK sebagai Entertainer of the Year pada tahun ini. Penghargaan tersebut mencatatkan Lisa cs sebagai girl group pertama di dunia yang meraih penghargaan tersebut.

“BLACKPINK adalah ikon generasi ini yang menjadi sebuah tren dan merupakan girl group terbesar di dunia,” ungkap majalah tersebut dalam artikelnya seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (7/12/2022).

TIME juga menyoroti kesuksesan grup asuhan YG Entertainment tersebut sepanjang 2022, dari tampil di MTV Video Music Awards, menjadikan ‘BORN PINK’ sebagai album girl group K-Pop terlaris, meraih gelar musical act terbesar di YouTube, hingga tur dunia.

Terkait penghargaan Entertainer of the Year tersebut, BLACKPINK pun memberikan tanggapan mereka. Grup itu mengaku, bahagia saat bermusik. “Hasil baik mengikuti karena kami menikmati setiap momen dengan bahagia,” ungkap grup tersebut.

Jennie cs juga berterima kasih kepada para BLINK yang selalu mendukung dan mencintai mereka. “Aku rasa, penggemar adalah alasan terbesar di balik capaian kami. Karena itu, kami akan melakukan yang terbaik sebagai rasa terima kasih.”

Pada 2019, BLACKPINK juga masuk dalam daftar TIME 100 NEXT dan dinominasikan sebagai TIME’s Person of the Year 2020. Hal ini membuktikan pengaruh grup tersebut semakin kuat di industri musik global.*

