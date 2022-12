SEOUL - Aktris Goblin, Yoo In Na kembali ke layar kaca lewat drama baru ENA, Bo Ra! Deborah. Dia akan beradu akting dengan Joo Sang Wook dan Yoon Hyun Min dalam drama arahan Lee Tae Gon tersebut.

Mengusung genre komedi-romantis, drama ini berkisah tentang Deborah (Yoo In Na), seorang dating coach yang terkenal cerdas dan jujur. Dia juga dikenal sebagai penulis ternama berkat novelnya tentang hubungan asmara.

BACA JUGA: Reborn Rich Jadi Drama Paling Banyak Ditonton Sepanjang 2022

Sayangnya, meski dikenal sebagai pakar cinta dia justru bermasalah soal asmara. Dia bahkan kerap dikhianati oleh pria-pria di masa lalunya. Yoo In Na mengaku, senang dan antusias untuk memerankan karakter tersebut.

“Aku berharap, akan banyak orang yang tertawa, menangis, dan merasa relate dengan ceritanya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memainkan peran ini,” kata Yoo In Na dikutip dari Soompi, Senin (5/12/2022).

Sementara itu, Yoon Hyun Min akan berperan sebagai Lee Soo Hyuk, seorang publishing planner yang kurang beruntung soal percintaan. Dia tidak percaya akan cinta dan sangat idealis tentang hubungan asmara.

BACA JUGA: Ratu Rizky Nabila Minta Ditalak 3 Meski Baru 2 Hari Dinikahi Pria Libya, Kenapa?

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Ketika bertemu Deborah, Soo Hyuk menilai, perempuan itu sebagai perempuan yang tak bisa dipercaya. Namun semakin lama berinteraksi dengan si pakar cinta itu, pemikirannya mulai berubah.

Sementara itu, Joo Sang Wook berperan sebagai Han Sang Jin, CEO di sebuah perusahaan penerbit bernama Jinri. Dia merupakan sahabat sekaligus rekan bisnis Lee Soo Hyuk yang sangat peka dan sangat mencintai kebebasan.

Dalam Bo Ra! Deborah, sutradara Lee Tae Gon akan berkolaborasi dengan penulis skenario Ah Kyung yang menggarap skrip drama Mad for Each Other. Meski belum ada jadwal pasti, namun drama ini dijadwalkan tayang pada 2023.*

BACA JUGA: Alasan Proses Laporan Prank KDRT Baim Wong Berjalan Lambat