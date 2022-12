JAKARTA - Aktor Jefri Nichol menjadi sorotan setelah menantang jotos RIzky Billar. Bermula saat ia kembali menantang haters-nya untuk adu jotos di ring tinju dan memenangkannya.

Berbagai respon netizen pun berhasil didapat Nichol, mulai dari dukungan, rasa simpati hingga tawaran untuk adu jotos dengan kandidat lain.

Hal itu diungkap salah satu warganet di Twitter. Mengatahui Nichol kembali menang melawan haters-nya, netizen itu meminta agar aktor 23 tahun itu menantang suami Amanda Azzahra, Guiddo Ilyasa untuk tanding di ring tinju.

“Dear Mas Jefri Nichol. Kalau memang ini jalan ninjamu, gimana kalau lawan berikutnya si lelaki penyebab semua keributan antar 2 perempuan plus seluruh netyjens ini?,” tulis akun @lyndaibrahim, Sabtu (3/12/22).

Mengetahui tantangan itu, Nichol pun merespon cuitan tersebut. Tak tanggung-tanggung, ia juga menantang aktor, Rizky Billar untuk adu jotosnya dengannya di ring tinju.

“Lu aturin dah tuh, si Billar sekalian,” tulis Nichol.

Respon Nichol itu pun ditanggapi pemilik akun tersebut. Ia bahkan meminta para promotor agar bisa mewujudkan pertandingan Jefri Nichol melawan Guiddo Ilyasa dan Rizky Billar.

“I’m not a boxing promotor. Saya bantuin promosiin di medsos aja. And yes on fighting Billar,” tulisnya.

Cuitan Jefri Nichol yang juga menantan Rizky Billar bertarung di ring tinju itu mengundang reaksi netizen. Tak sedikit netizen mendukung adanya pertandingan tersebut.

“Mendukung banget!! Hajar Jeff,” kata akun @ert******.

“Aku juga bantu promoin,” sambung akun @ber******.

Tak hanya itu, komika sekaligus aktor Ernest Prakarsa juga turut berkomentar.

"Waduh," tulisnya dengan akun @ernestprakarsa.

Sebelumnya, Ernest juga sempat memuji sang aktor yang selalu membuktikan ucapannya saat berurusan dengan haters.

“Satu per satu lawannya Nichol dibikin menggelepar,” tulis Ernest.

Bintang film Cek Toko Sebelah itu seolah mengagumi kejantanan Jefri. Terlebih, ia memang selalu menepati omongannya jika hendak mengajak lawannya bertarung.