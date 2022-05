JAKARTA – Selain akan kembali lewat film Thor: Love and Thunder, para Guardians of the Galaxy juga akan mendapatkan sebuah film solo ke-tiga di tahun depan. Menurut sang sutradara, film Guardians 3 akan rampung syuting bulan Mei 2022.

Sejak tahun 2021 kemarin, James Gunn menjadi salah satu sineas yang paling sibuk di Hollywood. Kembali ke Marvel Studios setelah sibuk dengan The Suicide Squad dan Peacemaker di DC, kini James tinggal memberikan sentuhan terakhir pada film teranyarnya yaitu Guardians of the Galaxy Vol 3.

BACA JUGA:Marvel Kenalkan Banyak Tokoh Baru dalam The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Lewat akun Twitter-nya, James mengungkap bahwa ia sudah menyelesaikan film pendek The Guardians of the Galaxy Holiday Special yang akan tayang di liburan Natal besok. Dikerjakan dalam waktu bersamaan dengan film Guardians ke-tiga, James pun berjanji akan menyelesaikan film yang satu itu di bulan Mei mendatang alias sepekan lagi.

“Kami sudah selesai syuting Holiday Special pekan ini (tayang Natal besok). Kami akan selesai syuting Vol. 3 pekan depan (tayang Mei tahun depan),” kicaunya.

Menyelesaikan syuting Guardians 3 di bulan Mei besok tentunya memberikan cukup banyak waktu luang bagi James dan tim untuk melakukan penyuntingan lebih lanjut di tahap pasca-produksi. Merupakan film yang sarat CGI, tak heran jika James memilih untuk cepat-cepat rampung syuting supaya bisa segera berpindah ke meja editing.

Kembali menampilkan Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, dan masih banyak lagi, Guardians of the Galaxy Vol 3 direncanakan tayang 5 Mei 2023.

(aln)