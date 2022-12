JAKARTA - The Indonesian Next Big Star telah menggelar Grand Final pada Jumat (18/11/2022). Rachel berhasil memperoleh Juara 1, sedangkan Kim dan Iqua berhak atas juara 2 dan 3.

Jawara The Indonesian Next Big Star digadang-gadang akan menjadi idola baru di dunia musik yang dapat tampil dan bersaing di kancah Internasional.

Dalam Grand Final, hadir juga iKON JAY dan DK sebagai juri tamu yang menjadi warna baru di dunia pencarian bakat Indonesia. Pecinta Kpop alias musik pop dari Korea Selatan pasti mengenal iKON , group idola dibawah naungan YG.

Pada Oktober hingga November lalu, iKonic dihebohkan dengan penampilan dan kehadiran dua member iKON di acara The Indonesian Next Big Star yang ditayangkan di RCTI+ dan juga di RCTI.

Tak hanya iKON JAY & DK, ada juga juri lainnya, yakni Judika, Maia Estianty (Bunda Maia), dan Sandhy Sondoro.

Sementara itu, Momen bersama para juri dan host The Indonesian Next Big Star juga direkam eksklusif oleh RCTI+, di antaranya momen di belakang panggung saat para juri dan host sedang beristirahat. Salah satunya 'iKON JAY & DK Melokal, Ditantangin Makan Cabe Sama Boy dan Judika'.

iKON JAY dan DK diajak Boy dan Judika makan makanan Indonesia seperti nasi goreng. DK dan JAY bahkan mengaku sangat menyukainya, “We love nasi goreng.”

Lalu Boy memberitahu iKON JAY untuk makan gorengan dengan cara khas Indonesia. “Chili first and take a bite,” kata Boy mengajarkan iKON JAY untuk makan cabe dahulu kemudian gorengan.

iKON JAY & DK pun mengikutinya hingga akhirnya tak tahan dengan kepedasan cabe. “This is really spicy,” ujar iKON DK setelah makan cabe. Namun, iKON JAY ternyata suka makan makanan pedas.

Tak hanya itu, DK menantang Boy William, Judika dan Sandhy Sondoro untuk bermain games, dengan cara suit batu gunting kertas dan yang kalah harus makan cabe.

Ternyata Boy William yang kalah, dan Boy saat merasa kepedesan langsung iKON JAY mengatakan, "No water“. Boy William tidak diperbolehkan minum walaupun kepedesan. Keseruan lainnya dapat disaksikan di program Backstage+ di Aplikasi RCTI+, GRATIS!.

Acara Backstage+ The Indonesian Next Big Star ini menayangkan keseruan dan keunikan dari kontestan hingga juri. Untuk kalian yang penasaran bagaimana serunya saksikan eksklusif di Aplikasi RCTI+.

Aplikasi RCTI+ merupakan aplikasi super yang menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton juga bisa baca berita, dengar musik hingga podcast, dan tenar melalui fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini.