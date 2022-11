JAKARTA - Julian Jacob sudah mengakhiri kisah asmaranya dengan Brisia Jodie beberapa waktu lalu. Kini, Jodie diketahui sudah memiliki kekasih baru yang merupakan sahabat dari Verrell Bramasta.

Sama halnya dengan Jodie, Julian Jacob pun mengaku sudah move on dari asmaranya dengan pelantun Ternyata Hanya Kamu itu. Bahkan ia mengaku sudah memiliki gebetan baru.

"Sebenarnya kalau orang yang deket ada sih, tapi aku keep it lowkey aja," ungkap Julian Jacob saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sayangnya, bintang Code Helix ini memilih untuk tidak membocorkan sosok perempuan yang tengah dekat dengannya. Ia hanya menyebut bahwa perempuan tersebut memiliki profesi yang sama sepertinya.

"Dibilang deketnya baru beberapa bulan lah gitu. Ya pokoknya profesinya hampir sama kayak aku sih," beber Julian Jacob.

Tak hanya itu, pria 28 tahun ini pun mengaku tidak ingin terburu-buru mempublikasikan sosok pengganti Jodie ke depan publik.

"Aku nggak mau di publish lagi karena aku belajar dari masa lalu mungkin ya," katanya.

"Dibilang trauma nggak. Cuma mungkin karena aku as i'm getting older, aku ngerasa nggak semua sesuatu harus aku kasih lihat ke orang. Jadi aku ngerasa lebih enak untuk keep it private," jelasnya.

Baca Juga: Universitas Pertamina Tembus Top 60 Webometrics Perguruan Tinggi Swasta

Oleh karenanya, ia lebih memilih untuk fokus meniti karier dan tidak terlalu mengumbar soal asmara di media. "Jadi aku kayak ngerasa 'ah udah lah aku sekarang fokus aja sama karier, soal love life dan segala macem tetap aku jalani, tapi yaudah privat aja gitu," tandasnya. Seperti diketahui, sebelum berpacaran dengan Brisia Jodie, Julian diketahui pernah menjalani hubungan asmara dengan Marion Jola. Jodie dan Lala diketahui merupakan sahabat sejak bertemu di sebuah ajang pencarian bakat. Sayangnya, persahabatan jebolan Indonesian Idol itu terpaksa renggang karena Jodie berpacaran dengan Julian. Setelah putus dari Julian Jacob, Brisia Jodie pun meminta maaf kepada kepada Marion Jola lewat cuitan di akun Twitter miliknya.