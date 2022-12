LOS ANGELES - Sony Pictures lewat anak usahanya, 3000 Pictures, akan menggarap film biopik Bruce Lee. Proyek itu, rencananya akan diarahkan oleh sutradara pemenang Oscar, Ang Lee.

Sutradara film Life of Pi itu akan berkolaborasi dengan Dan Futterman akan berperan sebagai penulis skenario proyek tersebut. Karakter legenda martial arts dunia itu akan diperankan oleh aktor Mason Lee, putra kandung Ang Lee.

“Bruce Lee adalah sosok yang sukses memperkenalkan Kung Fu di seluruh dunia. Aku merasa tersanjung bisa menceritakan perjalanan hidup dan sosoknya dalam film ini,” tutur Ang dikutip dari Variety, pada Jumat (1/12/2022).

Eksistensi Bruce di industri perfilman Hollywood memang singkat. Namun sosoknya sebagai aktor, sutradara, dan ahli seni bela diri bertahan lama.

Beberapa film populer yang pernah dibintanginya adalah Fist of Fury, Enter the Dragon, dan The Way of the Dragon. Jangan pula lupakan perannya dalam serial The Green Hornet, yang membuat Kung Fu semakin mendunia pada akhir 60’an dan awal ‘70-an.

“Film biopic Bruce Lee ini merupakan proyek impian Ang Lee sejak lama. Kami dari Sony dan 3000 Pictures akan mendukung penuh dia dalam menggarap proyek ini,” tutur Elizabeth Gabler mewakili Sony Pictures.*

