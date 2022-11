JAKARTA - Artis Jessica Iskandar belakangan ramai diperbincangkan lantaran mengaku mengalami penipuan hingga mencapai Rp 10 miliar. Akibatnya, istri dari Vincent Verhaag itu tak bisa membayar cicilan rumah di Jakarta selama tiga bulan, dengan nominal hingga Rp 300 juta perbulannya.

Setelah diisukan mengalami bangkrut lantaran tak sanggup membayar cicilan rumah, wanita 34 tahun itu justru memamerkan momen syukuran rumah baru. Dalam video yang diunggahnya di akun Instagram, terlihat Jedar bersama suami dan dua anaknya menggunakan pakaian adat Bali.

"Yeay hari ini kita selamatan rumah baru! Terima kasih papà @v.andrianto you're the best! We love you!," tulis Jedar pada keterangan video.

"Terima kasih Tuhan puji syukur kami panjatkan kehadiratMu, semoga selalu kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kenyamanan di rumah baru kami. Amin! I'm super happy and full of blessings," sambungnya.

Ungkapan kebahagiaan bintang Dealova tersebut rupanya ditanggapi sinis oleh netizen. Sebab, mereka mengetahui bahwa Jedar kini mengalami kebangkrutan hingga sulit membayar cicilan rumah.

Lewat kolom komentar, para netizen pun mempertanyakan soal kebangkrutan yang dialami oleh ibu dua anak itu.

"Ngaku nya Jatuh Miskin, minta sumbangan sana sini tapi masih bisa Selamatan Rumah Baru. Level miskin nya Beda sendiri nih Jedar. Segitu miskin apa kabarnya yang nggak punya rumah dan buat makan aja susah," ucap clarien***.

"Kata nya kesulitan bayar cicilan ... lah ada rumah bRu," kata kanza***.

"Lah katanya jatuh miskin...skrg punya rmh baru gmn si konsepnya?," timpal lestar***.

Sementara itu, tak sedikit pula netizen yang memberikan pujian mereka untuk sosok Vincent Verhaag. Sempat dikabarkan enggan membantu melunasi hutang istrinya, Vincent justru menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang laki-laki bertanggung jawab yang mampu memberikan kenyamanan untuk keluarga kecilnya. "Disaat diluaran sana menyalahkan papa V kenapa ga bantuin jedar, disaat diluaran sana menyudutkan papa V kenapa kok bisa2nya bicara ga mau seolah olah menjadi pahlawan kesiangan, di postingan ini Papa V membuktikan bahwa dia bisa," beber desiay***. "Utang jedar itu ujian hidupnya jedar, dulu waktu masih pacaran sudah diingatkan vincent, skrg pas sdh nikah kejadianlah it. Bukan suami tdk ingin mmbantu utang istri tapi itu adalah sesuatu yg diraih istri sebelum menikah, vincent sdh sangat bertanggung jawab utk jedar, biayai hidup tidak mudah apalagi mereka bukan sultan, dibikinin rumah sama suami aja Alhamdulillah, biayai anak sekolah, penuhi kebutuhan rumah, ajak istri anak liburan. Itu bukan pake daun. Perkara utang jedar it urusannya dy, biar jd pelajaran. Yg penting suami nggak kabur bahkan tetap nafkahi. Sdh bersyukur," papar june***.