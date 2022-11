JAKARTA - Reza Arap akhirnya buka suara soal tudingan dirinya selingkuh dengan Rossa. Gosip-gosip mengenai hubungan antara dua musisi beberapa waktu lalu menuai respon negatif dari berbagai warganet.

Reza pun menjawab kabar tersebut usai menjalani sidang mediasi perceraiannya dengan Wendy Walters. Dia menerangkan hubungannya dengan Rossa hanya sebatas kerjaan.

"Aku jarang punya teman musisi, gara-gara IGT aku kenal teh Oca, dia udah kaya kakak aku sendiri. Benar-benar kaya kakak ku sendiri," ungkap Reza Arap saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat (25/11/2022)

Bagi Reza, berteman dengan Rossa merupakan pengalaman manis bagi dirinya ketika berteman dengan sang penyanyi.

"Karena dia sudah banyak pengalaman di bidang industri showbiz dia mengajar banyak hal di belakang panggung IGT. Nongkrong makan bareng. i mean i love her as friend,"terangnya.

Dia dan Rossa justru merasa lucu ketika pertama kali mendengarkan gosip tersebut.

"Kami ketawa doang nggak ada yang gimana-gimana, sampai sekarang hubung baik-baik aja. Enggak dia sudah 25 tahun di industri ini,"lanjutnya.

Kuasa hukum Reza, Tureno Tampubolon menyebutkan kehadiran kliennya kali ini sebagai bentuk itikad baik kepada pihak penggugat. Mengingat pada sidang mediasi perdana, Reza Arap tidak hadir dalam sidang tersebut. "Jadi memang dari minggu lalu memang kehadiran penggugat sudah kasih statement. Dari klien kami sama jadi sudah ada kesepakatan. Nanti lihat proses segala macam nanti tinggal prosesnya aja,"jelasnya. "Kemarin kalau pemberitaan tidak beritikad baik, hari ini klien kami hadir. Akhirnya sudah bersikap dan tidak kelanjutan atau mediasi gagal. Tinggal kami masuk pokok perkaranya,"tutur Tureno Tampubolon.