SHANGHAI - Film Avatar: The Way of Water dipastikan tayang di bioskop China, pada 16 Desember 2022. Hal itu diumumkan Century Studios selaku distributor resmi film tersebut lewat akun resminya di Weibo, pada 23 November 2022.

Mengutip Reuters, Kamis (24/11/2022), film tersebut merupakan satu dari segelintir film asing yang mengantongi izin tayang di Negeri Tirai Bambu tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelumnya, China juga memberi izin tayang untuk Minions: The Rise of Gru dan Where the Crawdads Sing. Di balik statusnya sebagai pasar film raksasa di dunia, China memiliki aturan ketat soal distribusi film di negaranya.

Tak hanya memberlakukan sistem sensor yang sangat ketat, negara itu juga membatasi impor film asing dan mengontrol jadwal rilis film asing. Hal itu dilakukan China untuk melindungi industri film dalam negeri.

Keputusan China mengizinkan Avatar: The Way of Water tayang mungkin bisa menjawab keresahan James Cameron soal kemampuan film itu mendulang untung. Kepada GQ, dia mengungkapkan, film itu harus menempati posisi tiga atau empat daftar ‘film berpenghasilan tertinggi dalam sejarah’ jika mau balik modal.

Sebelum menggarap dua sekuel Avatar, Cameron sempat mewanti-wanti Disney dan 20th Century Fox bahwa produksi filmnya sangat mahal. “Berinvestasi di dalamnya bisa menjadi keputusan bisnis terburuk bagi mereka,” katanya.

Film Avatar pertama kali dirilis pada 2009 dan tercatat sebagai film berpenghasilan tertinggi dalam sejarah dengan box office mencapai USD2,9 miliar atau setara Rp45,32 triliun dari seluruh dunia. Capaian itu sekaligus menggeser Titanic, film James Cameron lainnya yang kini berada di peringkat ketiga film berpenghasilan tertinggi sepanjang sejarah dengan pendapatan mencapai USD2,2 miliar (Rp34,38 triliun). Sementara itu posisi kedua masih dipegang oleh Avengers: Endgame dengan penghasilan USD2,8 miliar (Rp43,76 triliun) dan Star Wars: The Force Awakens ada di peringkat empat dengan USD2 miliar (Rp31,26 triliun).*